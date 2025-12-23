Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los taxis difundirán el Camino Portugués

La Xunta de Galicia y Central Radio Taxi de Vigo acordaron la promoción y difusión del Camino de Santiago a su paso por la ciudad. La delegada autonómica, Ana Ortiz, se reunió con la nueva presidenta del ente, Nuria González, de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

