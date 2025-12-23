Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren en Nochebuena y Navidad: horarios y superficies

Tras la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad del pasado lunes, hoy llega el primer gran día de estas fechas tan señaladas: Nochebuena. Con motivo de esta celebración del día 24 y de Navidad el 25 de diciembre, muchos negocios de Vigo permanecerán cerrados o funcionarán con un horario especial.

Hay quien ya lleva varias semanas con los congeladores repletos de comida para intentar ahorrar unos euros, pero también están quienes esperan a última hora para hacerse con los productos necesarios para preparar un buen festín.

La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2025. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, muchos negocios se han reservado este derecho para abrir durante los domingos y festivos de este mes.

Centros comerciales abiertos el 24 y el 25 de diciembre

Algunas tiendas y centros comerciales de la ciudad de Vigo ya han adoptado el horario especial de apertura durante los domingos del mes de diciembre y los días señalados como hoy 24 de diciembre o mañana 25 de diciembre.

En este sentido, los centros comerciales de la ciudad olívica permanecerán abiertos, con la mayoría de sus tiendas operativas para aprovechar el tirón de las compras navideñas. Los centros comerciales que estarán hoy abiertos son:

Vialia: 24 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

24 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado. Gran Vía: 24 de diciembre de 09.00 a 20.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

24 de diciembre de 09.00 a 20.00 horas. 25 de diciembre cerrado. Travesía de Vigo: 24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado. El Corte Inglés : 24 de diciembre de 10.00 a 20.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

: 24 de diciembre de 10.00 a 20.00 horas. 25 de diciembre cerrado. Centro Comercial A Laxe: 24 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

24 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado. Centro Comercial Camelias: 24 de diciembre de 09.00 a 21.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Supermercados abiertos hoy, miércoles 24 de diciembre, y mañana, 25 de diciembre

Carrefour:

Centro Comercial Gran Vía: 24 de diciembre de 09.00 a 20.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Centro Comercial Travesía: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Carrefour Express:

Calle Bolivia. 24 de diciembre de 07.00 a 01.00 horas. 25 de diciembre de de 07.00 a 01.00 horas.

Av. de Camelias. 24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. da Florida: 24 de diciembre de 09.00 a 21.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Urzáiz: 24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

LIDL:

Calle Dr. Corbal: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Jacinto Benavente: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. de Madrid: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. da Florida: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Camiño da Raposeira: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

DIA:

Calle Dr. Corbal: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Pateira: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Urzaiz: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Ronda de Don Bosco: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. Hispanidade: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. Balaídos: 24 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Conde de Torrecedeira: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. Gran Vía: 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle Sanjurjo Badía: 24 de diciembre de 09.00 a 15.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Spar Express:

Calle Barcelona: 24 de diciembre de 08.00 a 00.00 horas. 25 de diciembre de 08.00 a 00.00 (podría cambiar).

Calle Carral: 24 de diciembre de 09.30 a 22.00 horas. 25 de diciembre de 09.30 a 22.00 horas (podría cambiar).

Alcampo:

Centro Comercial Vialia: 24 de diciembre de 09.00 a 22,00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Avenida de Madrid: 24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle O Grove, Coia: 24 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Supermercados Trujillo:

Calle Coruña: 24 de diciembre de 09.00 a 00.00 horas. 25 de diciembre de 09.00 a 00.00 horas (podría cambiar).

Travesía de Vigo: 24 de diciembre de 09.00 a 02.00 horas. 25 de diciembre de 09.00 a 02.00 horas (podría cambiar).

Merca Express (Calle Cánovas del Castillo): 24 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas. 25 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas (podría cambiar).

(Calle Cánovas del Castillo): 24 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas. 25 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas (podría cambiar). Supermercados Vigo ( Calle García Lorca): 24 de diciembre de 09.15 a 22.00 horas. 25 de diciembre de 09.15 a 22.00 horas (podría cambiar).

Calle García Lorca): 24 de diciembre de 09.15 a 22.00 horas. 25 de diciembre de 09.15 a 22.00 horas (podría cambiar). Supermercados Oliva:

Martínez Garrido: 24 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas. 25 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).

Emilia Pardo Bazán: 24 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas. 25 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).

Mercadona:

Calle de Pizarro: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle de Aragón: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. de Madrid: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle de García Barbón: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Calle de Jacinto Benavente: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Av. da Florida: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.

Mercado Travesas: 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 25 de diciembre cerrado.