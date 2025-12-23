Rueda ensalza la apuesta de la Xunta por la vivienda en Vigo
El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, protagonizó el pincho de Navidad que el partido celebró ayer en la ciudad, donde subrayó que Vigo es la urbe gallega donde más vivienda está desarrollando la Xunta. También hizo referencia a la situación del PP local con Luisa Sánchez al frente desde el pasado mes de febrero. «Hacemos un balance más que bueno de estos meses», apuntó, añadiendo que los populares son la única alternativa a Abel Caballero.
