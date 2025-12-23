Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Sorteo Lotería de NavidadComprobador décimos Lotería de NavidadResultados elecciones ExtremaduraMuere el actor Celso BugalloHumanización Carral y LaxeAlijo Simione
instagramlinkedin

Rueda ensalza la apuesta de la Xunta por la vivienda en Vigo

Rueda ensalza la apuesta de la Xunta por la vivienda en Vigo |

Rueda ensalza la apuesta de la Xunta por la vivienda en Vigo |

El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, protagonizó el pincho de Navidad que el partido celebró ayer en la ciudad, donde subrayó que Vigo es la urbe gallega donde más vivienda está desarrollando la Xunta. También hizo referencia a la situación del PP local con Luisa Sánchez al frente desde el pasado mes de febrero. «Hacemos un balance más que bueno de estos meses», apuntó, añadiendo que los populares son la única alternativa a Abel Caballero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents