Vía libre definitiva al presupuesto de 350 millones de Vigo para 2026

El pleno del Concello de Vigo ha aprobado este martes de forma definitiva el presupuesto municipal para 2026, que asciende a casi 350,1 millones de euros y que contó solo con los votos favorables del PSOE, mientras que PP y BNG votaron en contra.

En una breve sesión que dio comienzo a las 10.00 horas y con un único punto del día, fue el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, el encargado de defender las cuentas, destacando que buscan «mejorar las condiciones de vida» de los ciudadanos, con «recursos propios y deuda cero», presumió. Entre las partidas, Aneiros se ha referido a la importancia de la política social «en sentido amplio» en estos presupuestos y de los servicios públicos y el apoyo a las familias.

El presupuesto recoge hasta 29 millones de euros destinados a política social, así como unos 38 millones de apoyo a colectivos de Vigo y 44 millones para inversiones previstas en obras como la reforma de la grada de Gol, las rampas de Gran Vía y el Paseo de Granada.

Acusaciones de «cinismo y soberbia»

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha criticado que el pleno se convirtiese «en un lugar para dar forma a decisiones tomadas de antemano», ya que el gobierno local no aceptó ninguna de las casi 200 enmiendas presentadas por los nacionalistas.

«Aceptar enmiendas no es síntoma de debilidad, es síntoma de responsabilidad política» ha insistido, tachando de «irresponsabilidad» este rechazo, siendo un «acto de cinismo político» y de «soberbia».

Los concejales del BNG durante el pleno de hoy. / Jose Lores

En la misma línea ha hablado el portavoz popular, Miguel Martín, quien ha criticado la subida de las tasas a los ciudadanos, refiriéndose al IBI o al «sablazo» de la basura.

Además, ha lamentado el «bloqueo» de proyectos planificados por la Xunta, como el centro de asociacionismo que pretendía impulsar el Gobierno gallego en uno de los antiguos edificios de los juzgados de calle Lalín.

Martín ha augurado que este presupuesto quedará «en papel mojado» por la «baja ejecución», como en años anteriores, según ha añadido.

Por parte del PSOE ha hablado Carlos López Font, que ha reivindicado que los vigueses valoran lo que hace el gobierno local y «se fían» porque el dinero de las cuentas «va destinado a la ciudad».El encargado de cerrar el pleno fue de nuevo Aneiros, quien lamentó la «falta de proyecto» de la oposición, para dar paso a la votación, que salió adelante con el «Sí» del PSOE y el «No» de PP y BNG.