La Navidad empieza cuando llega la anguila de mazapán gigante a Pi y Margall

Para los vecinos de la calle Pi y Margall la Navidad no se anuncia con luces ni villancicos, se inaugura oficialmente con la llegada de una imponente anguila de mazapán gigante: el «Anguilón». Un dulce monumental que lleva más de tres décadas dando la bienvenida a estas fechas desde la Panadería Gándara. Fue en 1995 cuando, desde el local, comenzaron a hacer una pequeña anguila de bizcocho, no recuerdan el motivo que los llevó a ello, pero sí la razón por la que continúan año tras año: «Fue un auténtico reclamo. A la gente le gustaba tanto que empezamos a hacerla más grande», cuenta Eliziana Montanheiro, una de las dos pasteleras encargadas de elaborarlo. Desde hace años, ha alcanzado su tamaño máximo, ocupa la mesa del local entera, que mide 1,8 metros y, debido a sus curvas, su longitud real es todavía mayor. «Aun así a veces nos quedamos cortos», confiesa la repostera. Algunos años desaparece antes de llegar a noche vieja.

El Bicho

«El bicho», así lo llaman cariñosamente en la tienda, pesa cerca de 80 kilogramos y requiere cuatro días completos de trabajo. Dos profesionales se encargan de darle forma, aunque alguna vez necesitan ayuda de más compañeros. Los preparativos para tener listos los materiales arrancan dos días antes. Está hecho con mazapán, planchas de bizcocho y almíbar untado con yema. Eliziana es quien se encarga de la elaboración de las escamas, uno de los trabajos más minuciosos. En hacerlas tarda más de cinco horas y emplean 12 cartones de huevos, uno de los alimentos que más ha subido de precio este año. «Hemos notado mucho el aumento de costes», admite la pastelera, aunque confiesa que eso no les hizo replantearse su preparación. En el precio final, el cliente notará una subida de dos euros el kilogramo.

El Anguilón se vende por trozos y cada cliente escoge el tamaño que desea, se paga al peso; pero hay una parte que no se puede comprar: La cabeza. Aunque está recubierta de mazapán, la forma se la da un molde de poliestireno expandido no es comestible. Cuando los clientes compran, «el bicho», poco a poco va reduciendo su tamaño hasta que solo queda la cabeza, que se mantiene expuesta todas las navidades. El año pasado hicieron una excepción: como no quedaba bizcocho un chico quería comprar la cabeza, «al final, se la acabamos regalando para que se la llevase de recuerdo», comenta Eliziana.

Cabeza del Anguilón. / Pablo Hernández Gamarra

Treinta años de tradición y la respuesta del público sigue siendo entusiasta, «cuando se acercan estas fechas los vecinos empiezan a preguntar», detallan. La anguila ya es un símbolo del local, Eliziana cuenta que hay personas que iban de pequeños y a pesar de que ahora vivan fuera de Vigo, siempre sacan un hueco para ir a ver al Aguilón. Como de costumbre, ha llegado a mediados de diciembre y, posiblemente, no se quede mucho tiempo.

Este año traen consigo una novedad: una anguila pequeña, como las del principio, para su oficina de la Florida. «El espacio es más reducido y aquí los clientes aún no lo tienen como tradición», concreta la repostera, pero ¿quién sabe?, igual en unos años los vecinos de Florida esperan el aguilón con tantas ansias como los de Pi y Margall.