Los mil kilos de comida solidaria de AVOA
La asociación de pensionistas y jubilados de Coruxo entregó los alimentos a Cáritas parroquial
R. V.
Como cada año, la Asociación de jubilados y pensionistas Avoa de Coruxo hizo entrega esta semana a Cáritas parroquial de alimentos destinados a las familias más desfavorecidas para que disfruten «de unas fiestas navideñas más dignas un alegres».
Cada familia recibirá un lote de productos compuesto por pollo, embutidos, arroz, pasta y aceite, sin dejar atrás dulces como el turrón o las galletas.
Los alimentos entregados suman más de mil kilos. Desde Avoa esperan «que sirvan para ayudar a los más desfavorecidos en sus necesidades más acuciantes».
