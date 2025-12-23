Los mil kilos de comida solidaria de AVOA

Como cada año, la Asociación de jubilados y pensionistas Avoa de Coruxo hizo entrega esta semana a Cáritas parroquial de alimentos destinados a las familias más desfavorecidas para que disfruten «de unas fiestas navideñas más dignas un alegres».

Bolsas y pollos / Cedida

Cada familia recibirá un lote de productos compuesto por pollo, embutidos, arroz, pasta y aceite, sin dejar atrás dulces como el turrón o las galletas.

Los alimentos entregados suman más de mil kilos. Desde Avoa esperan «que sirvan para ayudar a los más desfavorecidos en sus necesidades más acuciantes».