Un mercante con dos catamaranes híbridos en cubierta hace escala en Vigo
El 'Fairlane', procedente de Singapur, transporta trabajadores a parques eólicos marinos de Dinamarca
En las últimas horas hizo escala en el puerto de Vigo el mercante de cargas especiales de bandera holandesa Fairlane, que procedía de Singapur para desembarcar en el muelle del Areal una embarcación deportiva de 20 metros de eslora. Este mercante lucía una llamativa carga sobre su cubierta compuesta por dos catamaranes híbridos de aluminio de 36 metros de eslora por 11 de manga y 473 toneladas brutas, destinados a la transferencia de trabajadores desde tierra a parques eólicos marinos de Dinamarca.
Dichas embarcaciones fueron construidas en astilleros de Singapur para el armador danés Northern Offshore Services y bautizadas Ensurer y Embracer. Tras la desestiba del yate el Fairlane continuó a su destino.
