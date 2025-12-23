Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»

San Pedro de Sárdoma, en Vigo, es una de las parroquias rurales de la ciudad olívica, y en los últimos meses, lugar de peregrinaje de familias enteras de jabalíes con sus crías, parejas de esta especie, o ejemplares que, de manera individual, deciden 'bajar' a este entorno en busca de alimento.

«Yo ya tuve cuatro encontronazos con ellos», relata Rafa Becerra, voluntario del refugio tudense Aloia y residente en el barrio. «Trabajo de noche, y cuando llego a casa, pasadas las seis de la madrugada, suelo sacar a mi perro a pasear y ya los ves. Estos animales son nocturnos y de día suelen estar escondidos, por eso fue raro lo de ayer, que a las cinco y media de la tarde estuvieran por ahí», matiza.

«Si te encuentras a uno o a dos, sin crías, igual escapan, que fue lo que me pasó a mí cuando los vi de frente. Dan la vuelta y huyen. Pero como haya crías de por medio o se sientan acorralados, atacan», advierte Rafa que, habiéndo tenido a unos metros a un gorrino salvaje, sabe el riesgo que uno corre. «Un jabalí de estas dimensiones es peligroso, no es ninguna broma. Si me pasa a mí, yo puedo subir a un árbol, pero si vas con un niño pequeño o con un perro, estás jodido. Aparecen en el paseo del Lagares, en la carretera, en la puerta de tu casa y esto se está convirtiendo en un problema. ¿Vamos a esperar al fallecimiento de una persona?».

De la intranquilidad al miedo

Y es que, este pasado lunes, la intranquilidad que sentían estos vecinos ante la presencia casi habitual de estos cerdos salvajes se ha tornado en miedo. A plena luz del día ( aunque la tarde fue lluviosa y bastante nublada en Vigo), un núcleo familiar de un macho y una hembra, junto a sus «entre 6 y 8» jabatos, atacaron a un perro hasta la muerte.

«Le habían atravesado uno de los colmillos en el lomo. Quedó destrozado. Avisé a la Policía para notificar lo sucedido y lo enterramos en nuestra finca» Santiago Miguel — Vecino de Sárdoma donde un jabalí mató a su perro

«Saqué a mis dos perros de casa y fui a un terreno que hay enfrente, donde los dejo sueltos para que estén un poco a su aire», comenta a FARO Santiago Miguel Gil, un padre de familia con dos hijos menores y tres mascotas: Yan, un pequeño Jack Chi (cruce de Jack Russell y chihuahua), Nube, una 'American Standford', y Luca, el felino del hogar. Mientras hablaba por teléfono, escuchó unos aullidos que provenían de la zona hacia la que había corrido el pequeño peludo de la familia. «Cuando me acerqué, ya vi lo que estaba pasando y aunque quise rescatar a Yan, uno de los jabalíes grandes se giró hacia mí y no me quedó otra que escapar. Quería atacarme», comenta Santi, que aún realizó un segundo intento para salvar a su perro de las garras de estos animales salvajes, junto a otro vecino: «Fue imposible; volvió a ocurrir lo mismo y tuvimos que huir».

Ya sin los jabalíes en la zona, cuando el hombre se acercó a buscar al perro, éste ya estaba muerto. «Le habían atravesado uno de los colmillos en el lomo. Quedó destrozado. Avisé a la Policía para notificar lo sucedido y lo enterramos en nuestra finca», cuenta, apesadumbrado.

El perrito Yan, en brazos de Noa e Izan, hijos de Santi, murió por el ataque de unos jabalíes en Vigo. / Cedida

Lo más difícil fue comunicárselo a sus hijos, sobre todo a Noa, la primogénita, muy unida a su chihuahua. «No para de llorar desde ayer», reconoce su padre.

Si llego a estar con mi hijo, ¿ahí qué?

Siendo consciente del riesgo que la comunidad de esta parroquia corre con estos jabalíes campando a sus anchas por el barrio, sin embargo Santi reconoce que nunca había sido testigo de tal agresividad. «Si en vez de con el perro, llego a estar con mi hijo pequeño, ¿ahí qué?. A esos animales les da igual un perro que una persona».

Hace unos meses, agentes del Seprona hicieron una batida en esta parroquia tras el aviso de los vecinos. Pero en eso se quedó. Ahora, y tras el episodio de Yan, esperan que se tomen cartas en el asunto para no tener que sufrir una desgracia mayor.