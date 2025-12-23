Concello y UVigo ponen en marcha el Observatorio de la Vivienda

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció esta mañana la puesta en marcha de un Observatorio de la Vivienda fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidade de Vigo, tras una reunión mantenida con el rector, Manuel Reigosa. El nuevo organismo tendrá como objetivo analizar de forma continua la situación del mercado inmobiliario en la ciudad y proponer medidas para facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles.

El observatorio estará financiado por el Concello con una aportación de 45.000 euros anuales y será desarrollado por la universidad. Entre sus funciones se encuentra la elaboración de un diagnóstico permanente del mercado de la vivienda en Vigo, el análisis del stock disponible, la evolución de los precios, los usos del suelo y la proporción de ingresos que las familias deben destinar al pago de la vivienda. También evaluará las políticas desarrolladas por otras administraciones en este ámbito.

Además, se creará una comisión de seguimiento integrada por cuatro miembros, dos de la Universidade de Vigo y dos del Concello, para supervisar el desarrollo de los trabajos.

Durante su intervención, Caballero aprovechó para criticar la política de vivienda de la Xunta de Galicia en Vigo, comparándola con la desarrollada en otros municipios. Según señaló, mientras en Marín se están construyendo 400 viviendas y en O Porriño 240, en Vigo solo se están ejecutando unas 250, a pesar de contar con una población muy superior.

«El trato no es proporcional», afirmó el alcalde, quien sostuvo que, por número de habitantes, en Vigo deberían estarse construyendo alrededor de 5.000 viviendas públicas. Caballero aseguró además que en los últimos 17 años la Xunta solo promovió 62 viviendas en la ciudad, todas ellas de venta y en suelo cedido por el Ayuntamiento.

El regidor acusó al Gobierno autonómico de «despreciar» a Vigo y de no atender las necesidades de vivienda de la ciudad, al tiempo que reprochó la falta de respuesta de los grupos políticos de la oposición local. En este contexto, defendió la actuación del Concello a través de su empresa municipal de vivienda y destacó también la implicación del Gobierno central.