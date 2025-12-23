El Concello de Vigo paraliza nuevas obras junto al Lagares para el campo de golf
Vecinos y empresarios de Cabral denunciaron los hechos que atribuyen «previsiblemente a la Comunidad de montes de Santa Mariña»
El Concello de Vigo acaba de dictar una nueva orden de paralización de obras en la ribera del Lagares, aparentemente relacionadas, una vez más, «con la pretensión de ampliar el campo de golf», según explica la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca), responsables de la denuncia presentada a principios del pasado septiembre, la tercera que interpone esta entidad nos últimos dos años por obras de notable impacto ambiental en el entorno del nacimiento de río.
En este caso, el informe del Ayuntamiento refleja que se realizaron «sin licencia talas de árboles, trabajos silvícolas y movimientos de tierra en un área de 7.652 metros cuadrados», cuenta la asociación.
La resolución obliga a la empresa de las obras a la «suspensión inmediata de esas actividades y a la retirada de los materiales y de la maquinaria afectos a las mismas», con el apercibimento de que, si no cumple esta orden, se procederá al precintado de las obras o la ejecución forzosa mediante multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las dos denuncias anteriores de Aveeca por trabajos ligados al proyecto de ampliación del campo de golf tenían «relación directa con la Comunidad de Montes al contado Común Santa Marina de Cabral», entidad que la asociación entiende que «previsiblemente también está detrás de las nuevas obras que acaba de parar el Ayuntamiento».
