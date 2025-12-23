La canción compuesta por Fillas de Cassandra y una veintena de reclusas de A Lama

En un recinto en el que las horas fluyen de otra manera y pierdes la noción del tiempo, en el que los teléfonos no desconcentran ni acaparan la atención, y en el que los instrumentos musicales no suelen estar al alcance, el programa Casandra de la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada propició un espacio de creación colectiva en el que, desde la diversidad y la honestidad, surgió la canción «Intentando que me quieras». La compusieron María Soa y Sara Faro, de Fillas de Cassandra, mano a mano con una veintena de internas del centro penitenciario de A Lama que participaron en los talleres de atención a víctimas de violencia de género que coordina Sara Piñeiro.

Con apoyo económico de la Diputación de Pontevedra, Casandra es un programa que nació para trabajar la prevención, detección e intervención de casos de violencia género. Empezó con usuarias de Alborada, pero Piñeiro planteó introducirlo también en la cárcel de A Lama. Con sesiones individuales previas para conocer a las 21 mujeres seleccionadas para participar, desarrollaron luego cuatro talleres en los que abordaron cuestiones como la autoestima, el autoconcepto, la salud sexual y menstrual, el consentimiento, las relaciones de pareja, la prevención de la violencia...

«Trabajamos estas temáticas de la manera más dinámica posible», explica la educadora social Sara Piñeiro y cuenta cómo las reclusas le sorprendieron haciendo un collage con láminas de vulvas y el ciclo menstrual para compartir la información con sus compañeras. Sin sobrepasar la barrera de lo profesional, logró crear con ellas un vínculo que les reportara la confianza de un «entorno de seguridad» para que pudieran verbalizar sus experiencias.

Sara Piñeiro / Marta G. Brea

Y para concluir una experiencia tan «gratificante», Sara quiso hacer «algo diferente». «Algo que quedase, que tuviese una permanencia», resalta. Para ello echó mano de sus amigas de Fillas de Cassandra, que ya habían inspirado el nombre del programa, al descubrirle el mito de la sacerdotisa a la que Apolo concedió el don de la profecía, al tiempo que la maldecía para que sus predicciones nunca fueran creídas, como les pasa a muchas mujeres que sufren violencia de género.

La actividad se desarrolló el pasado viernes. María Soa y Sara Faro recuperaron un ejercicio que conocieron en sus inicios de creación musical a través de un texto. Cogieron el piano, la pandereta, instrumentos de percusión y un libro que les gusta «un montón» y les está «rondando moito» en la creación de su nuevo disco: «Amor y pan», de Paula Melchor. Eligieron un poema que habla de amor y desamor, pero que también aportaba recursos diferentes como en el verso «Trae fresas para merendar».

El proceso

«Subliñamos en común as palabras que máis nos chamaban e logo creamos unhas letra con elas, fixemos unhas estrofas, un retrouso e, a través dunha ronda de acordes, improvisamos un pouquiño de melodía, repartimos os instrumentos e cantamos todas», explica María y añade: «É incrible como xurde a creación con moitas persoas». Describe que, a veces, una persona sola o un dúo como el de ellas pueden entrar en bucle. Lo difícil con veinte mentes de personas tan diferentes creando a la vez «es coincidir en que a todas les guste todo», indica Piñeiro. La compusieron mediante un «interesante» «tira y afloja» cargado de «muchísima honestidad».

Con la canción, lanzan un mensaje a otra persona: «Aunque nos ahoguemos de hambre en la noche, aunque pasen los días, traeremos fresas para merendar». «Intentando que me quieras, intentando que me quieras», terminaba, aunque le añadieron dos versos más en el último momento: «Y para pasar la Nochebuena y también la Navidad». «É un temazo, non paramos de escoitalo», asegura María.

Todas las compositoras juntas la cantaron al final del concierto que Fillas de Cassandra dieron para todas las internas de ese módulo y el de al lado. Para las artistas supuso algo «refrescante» y «muy emocionante» por ver cómo trabaja su amiga y trabajar juntas desde ámbitos tan dispares. Aprovechan para hacer una reivindicación: un mayor acceso a la música en el interior de los centros penitenciarios.