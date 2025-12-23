Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Sorteo Lotería de NavidadComprobador décimos Lotería de NavidadResultados elecciones ExtremaduraMuere el actor Celso BugalloHumanización Carral y LaxeAlijo Simione
instagramlinkedin

El BNG exige mantener la tarifa del Vitrasa

El BNG de Vigo ha reclamado al Concello la congelación de las tarifas del bus urbano (Vitrasa) a partir del 1 de enero. El portavoz de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, demandó ademas mantener la gratuidad para menores de 15 años y sumar a parados de larga duración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents