La Audiencia de Pontevedra confirma el archivo de la causa que investigaba el accidente de O Marisquiño

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo en la causa que investigaba el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante la celebración del festival de O Marisquiño. El órgano instructor concluía en su auto que «no fue posible identificar un responsable penal concreto de la acción u omisión que causó el accidente».

De este modo, la Audiencia Provincial desestima los recursos interpuestos por cinco afectados por el derrumbamiento de la estructura ubicada bajo el escenario, que solicitaban la continuación de las actuaciones penales contra varios técnicos del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Los magistrados subrayan que «no se adjuntaron indicios que permitan atribuirles a los investigados responsabilidad alguna por incumplimiento del deber de vigilancia de la estructura», y añaden que la instrucción practicada no permite sostener la apertura de un juicio oral.