El vigués al frente de las 3 t de ‘coca’ del ‘Simione’ afronta 13 años de cárcel

El armador y empresario vigués Pablo G.F., de 37 años, afronta una pena de 13 años de prisión y multa de 318 millones de euros como presunto cabecilla del alijo de 3.000 kilos de cocaína interceptados a bordo del buque , abordado en diciembre de 2022 por agentes de la Guardia Civil en el Atlántico. Con él, la Fiscalía llama a sentar en el banquillo a otros tres tripulantes y a un quinto acusado, vecino de Vilagarcía de Arousa, encargado de almacenar en una nave de su propiedad el cargamento. Las penas para ellos oscilan entre los 11 años y 9 meses de cárcel y los 8 años y medio.

El Ministerio Público atribuye al grupo delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud concurriendo el subtipo súper agravado de extrema gravedad en atención a la cantidad de droga y al uso de una embarcación así como la actuación de una red delictiva internacional. Y es que fueron varios los países que integraron la ruta del : según la Fiscalía, el buque partió en un inicio desde el puerto de Luanda, en Angola, hasta Dakar, en Senegal, a donde viajó Pablo G.F. «para coordinar el atraque» del barco y «gestionar» con otro de los acusados el repostaje de combustible, la carga de víveres para la travesía y el embarque de nuevos tripulantes, entre ellos un tercer procesado que era «conocedor del fin ilícito de la travesía».

Así, a principios de diciembre de 2022, el Simione salió de Dakar tripulado y gobernado «únicamente» por todos los acusados a excepción del vigués Pablo G.F., quien les dio, siempre según el escrito de la Fiscalía, las coordenadas a seguir para que «al suroeste de las islas de Cabo Verde recibieran de otro barco el cargamento de cocaína, poniendo rumbo a continuación hacia las cosas españolas». Aunque el empresario de Vigo no viajaba en el barco, era el encargado de controlar «la singladura de la embarcación» a través de sus comunicaciones con uno de los tripulantes acusados.

Comunicaciones

«Cuando tu veas la hoja que dejé yo, están los puntos con las coordenadas y a la derecha pone los rumbos. Hay que comprobar que siempre esté siguiendo esos grados. Si sigues esos grados, todo perfecto». Este relato es un extracto de una de las conversaciones mantenidas entre el patrón Pablo G.F. y el armador del Simione que figura en los autos judiciales.

La travesía del buque finalizó el 18 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil procedieron a su abordaje en el Atlántico. En su cubierta principal y bodega fueron hallados 115 fardos con un total de 2.949 paquetes de cocaína con un peso de 2.866 kilos, una pureza del 77,3% y un valor en el mercado de 106.896.618 euros.

Ya con el Simione bajo custodia policial, Pablo G.F. tras haber perdido el contacto con el barco y sus tripulantes se comunicó sucesivamente con la GNR Portuguesa, la Capitanía Marítima de Viana do Castelo y con el Centro de Coordinación de Busca y Salvamento Marítimo de Lisboa para saber «cuál había sido la suerte del buque y del cargamento».

Tan solo un día después, el 20 de diciembre, los agentes registran el domicilio del patrón en Vigo obteniendo 14 documentos sobre el Simione como un folio relacionado con la importación de un contenedor desde Ecuador.