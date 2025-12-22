La Policía Local de Vigo forma a empleadas municipales en seguridad personal

Mejor formación para una mayor seguridad. El Concello de Vigo ha activado un programa de instrucción para empleadas municipales en materia de defensa personal de la mano de la Policía Local. La iniciativa busca «fortalecer la prevención y la protección ante situaciones de riesgo y violencia de género», tal y como destacan desde fuentes muncipales.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acudió este lunes al gimnasio municipal para seguir de cerca estas jornadas acompañado de la edil de Seguridad y Gestión Municipal, Patricia Rodríguez. El regidor destacó que la iniciativa representa «una medida más para prevenir la violencia de género», al proporcionar a las mujeres herramientas prácticas para afrontar dichos contextos de riesgo.

La formación, impartida por agentes femeninas del cuerpo en la ciudad, se centra en el desarrollo de habilidades de prevención, autoprotección y reacción ante posibles situaciones de peligro. El contenido incluye técnicas de disuasión para evitar conflictos, una adecuada interpretación del entorno ciudadano, control emocional, posturas de defensa y golpes básicos de defensa personal.

Durante esta primera fase estios cursos estarán dirigidos a trabajadores del Concello de Vigo, aunque el alcalde ha anunciado que está previsto ampliarla a otros sectores claves en el día a día de la ciudad. Entre los futuros beneficiados estarían los conductores de autobús y taxi, personal sanitario y docente, así como a empleados de centros de apoyo y asistencia a personas en riesgo y víctimas de violencia de género.