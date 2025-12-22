El pacto Concello-Diputación para recuperar la piscina de Teis: con firma pero sin foto

Fin a uno de los culebrones políticos de los últimos meses en la ciudad. Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra sellaron este lunes el pacto para reconstruir la piscina de Teis, obra en marcha desde verano y cuyo coste superará los 7 millones de euros. Después de varios cruces de declaraciones y reproches ambas administraciones firmaron el convenio de forma telemática aunque sin la tradicional foto «presencial» que sí que se vio con la grada de Gol o el convenio de 5 millones anuales para obras.

El presidente de la Diputación, Luis López, acudió a la rúa Coutadas para destacar su aportación del 70% a una intervención «esperadísima» para el barrio, carente de esta instalación desde el incendio fortuito de mayo de 2022. López lamentó que en este acto informal no estuviera el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a quien acusó de «dar la vuelta» al enterarse de la presencia de la vicepresidenta Luisa Sánchez en el lugar. «Es importante que haya colaboración y que se vea. La gente no quiere confrontación y esta era el mensaje que queríamos lanzar a Vigo, la provincia y Galicia», afirmó.

Fuentes municipales reprocharon que la también presidenta del Partido Popular local acudiera al lugar pese a no estar dentro de lo pactado y aseguraron que el regidor no llegó a salir de su despacho.

El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, apuntó que esta intervención «la programó, seleccionó y ejecutó el Concello» y «se paga íntegramente con dinero de la ciudad». El alcalde, por su parte, volvió a exigir la actualización del convenio para obras conforme al IPC, elevando su cuantía a 6,5 millones anuales respecto a los cinco actuales.