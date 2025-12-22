Estos son los números premiados en la Lotería de Navidad en Vigo

La suerte está echada. Los bombos de la Lotería de Navidad ya han repartido los más de 2.700 millones de euros. Y es que el 2025 ha llegado con extra de premios, en total 70 millones más que en la edición anterior.

Desde las 9:00 h, como cada 22 de diciembre, los niños y niñas de San Ildefonso han comenzado a cantar los números agraciados, dejando tras de sí un reguero de agraciados, no solo con los grades premios sino con las pedreas: 1.794 premios de 1.000 euros por serie (100 por décimo).

Números premiados Lotería de Navidad 2025 en Vigo

Galicia también ha recibido su buen pellizco. Concretamente, aquí puedes consultar todos los números premiados en la Lotería de Navidad en Vigo

Uno de los premios más sonados ha sido el de la empresa gallega Bimba y Lola, que reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad. Uno de los puntos donde se celebró la salida del número 70.048 fue la sede de Vigo, en la Avenida de Madrid. Allí hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula.

El tercer premio ha sembrado alegría en muchos puntos de Galicia. El 90.693 ha tocado en Vigo, así como en otros puntos de la comunidad como A Coruña, Baio, Lugo, Chantada, Ribadeo, Cuntis, A Illa y Porriño. Los agraciados tendrán hasta 50.000 euros por décimo.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son: