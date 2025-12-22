Niegan un tratamiento de fecundación a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»

El 30 de enero de 2023, el operario de una cadena de perfumerías sufría un accidente de trabajo cuando cargaba mercancías en un montacargas, desplomándose éste desde una altura de 6 metros estando el trabajador en su interior. Entre las secuelas que le provocó esta caída figura la aneyaculación: obligatoriamente debe someterse a un tratamiento de fertilidad para poder tener hijos.

El hombre solicitó a la Mutua «ayuda» para cubrir el coste de dicho tratamiento de fecundación privado en una clínica de reproducción asistida en Vigo. Esta petición fue rechazada argumentando que este tratamiento «es ajeno a las responsabilidades que asumimos» y contrario a «las ayudas que pueden reconocerse a causa del accidente de trabajo o enfermedad profesional». Por ello, el operario presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social primero y en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), desestimando en ambos casos su reclamación al no encontrarse ante una situación «de urgencia vital»: «ni estamos ante una situación de urgencia vital, de situación objetiva de riesgo que se traduce en la imposibilidad de utilizar los servicios sanitarios de la Sanidad Pública porque la tardanza en obtener la asistencia de estos servicios [...] pongan en peligro la vida o la curación».

No integra las prestaciones

El demandante esgrimió en su recurso las ayudas de asistencia social que comprenden las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, sin embargo, y utilizando este mismo argumento, los magistrados del TSXG sostienen que un tratamiento de fertilidad no encajaría en ninguna de ellas: ni como rehabilitación ni recuperación, ni como reorientación profesional o adaptación del puesto de trabajo, ni como ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida ni tampoco como, por supuesto, como auxilio de defunción o ayuda para el alquiler. «En ninguna de ellas se describe, ni tan siquiera de forma indirecta, como prestación el tratamiento de fertilidad o de reproducción asistida. Y, por lo tanto, no forma parte del paraguas prestacional de la restitutio in integrum que merece el beneficiario de prestaciones derivadas de accidente laboral», concluye los jueces del Alto tribunal gallego.

«Humanamente comprensible»

Con todo, entienden que aunque la petición del trabajador «pueda resultar humanamente comprensible», este tratamiento «no se haya comprendido dentro de los supuestos que contemplan los invocados artículos para dar lugar al reintegro de los gastos ocasionados por la propia iniciativa», que el hombre valoraba en 9.000 euros.