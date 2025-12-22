Los loteros de la suerte: tres hermanos reparten premios en Vigo, Ourense y Xinzo a la vez

Antonio Carballeda abrió una administración de Lotería en la avenida de Ramón Nieto de Vigo. No es una zona céntrica, pero supo que podría contar con la simpatía del barrio y colaborar con sus comercios y asociaciones. El negocio le viene de familia: sus hermanos Herminio y Luis llevan años trabajando en sus propios despachos, en Xinzo y Ourense respectivamente.

Este lunes los tres cantaron victoria. Y el caso de Vigo es especial. Fue un tercer premio de 50.000 euros, pero se vendió un solo boleto. Un hombre, que aún no fue a reclamar su premio, compró un décimo dictando los números al lotero. Al parecer era una fecha especial para él. De entre todos los repartidos, fue el agraciado.

El propietario, Antonio Carballeda, explicó que desde que empezaron dieron premios navideños. En 2024 fue un cuarto y en esta ocasión un tercero. «Levamos moi pouco tempo nesta administración e a verdade é que estamos moi ledos pola recepción que temos tido por toda a xente do barrio, tamén de moita xente que chamou de fóra de Vigo», señalaba ayer todavía emocionado por los acontecimientos.

Sus hermanos también descorcharon la botella de champán. Luís, en Ourense, repartió dos quintos premios. Su administración se conoce como «La suerte de Ervedelo» (y así fue). Lo mismo en Xinzo, donde el tercero de los Carballeda entregó otro quinto. Su administración es conocida porque en 2017 una «pitonisa» con una consulta de videncia en la localidad ourensana compró dos números que resultaron premiados. Afirmó que había soñado con ellos.

Desde entonces los tres hermanos son un referente para aquellos que se toman en serio la Lotería. Reciben llamadas de todos los puntos de Galicia pidiendo concretamente uno de sus boletos.