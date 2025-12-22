Cabral, Bembrive y la céntrica Porta do Sol reparten los «otros millones» de la Lotería de Navidad en Vigo

Como cada año, el Sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado un pico en la ciudad de Vigo, bien a sus vecinos —como fue el caso de los y las empleadas de Bimba y Lola—, bien a través de los negocios y administraciones que venden estos décimos.

Es el caso del quiosco de Porta do Sol, que suma y sigue en cuanto a premios navideños. La tienda Dulces Caprichitos, situada junto al árbol ha vuelto a dar uno de los grandes números de la Lotería de Navidad. Se trata de uno de los quintos premios, el 77715. Concretamente, en esta administración se ha vendido un único décimo de forma anónima. Esto es, a través de una iniciativa del propio lotero que se llama «Cualquiera by Porta do Sol».

«Nos piden un décimo y sin saber el número se lo guardamos en un sobre; ni nosotros sabemos cuál es. Es complicado saber a quién le ha podido tocar», comentaba el dueño del quiosco que llegó a repartir el Gordo de la Lotería en varias ocasiones. «Ya casi no tenemos sitio en el quiosco para enmarcar más premios, pero seguiremos buscándoles hueco», dice entre risas este vigués. Este décimo viene premiado con 6.000 euros.

Un poquito más afortunados fueron los compradores del número 90693, el tercer premio que se ha vendido en la administración nº 1, situada Ramón Nieto, 359, en Cabral, y en el quiosco Merchi, ubicado en la Carretera de Bembrive. «Se vendieron 5 décimos; no podemos estar más contentos. Tenemos mucha satisfacción y felicidad. Ahora solo deseamos mucha suerte a todos para el Sorteo del Niño», contaba su propietaria, Mercedes Barreiro.

En Cabral, el champán no faltó para celebrar los décimos del tercer premio que vendieron entre los vecinos de la parroquia.