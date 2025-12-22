Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»

Iván Ferreiro pasó por Al cielo con ella (La 2 y RTVE Play) este pasado domingo, y en la entrevista con Henar Álvarez, entre bromas y reflexiones, dejó una de las frases más comentadas de la noche: su próximo 'tour', Hoy X Ayer. Gira 35 Aniversario que arrancará en mayo, no incluye parada en su ciudad.

«En tu gira no está vigo, tú que eres de Vigo. ¿Quieres que hable con Abel Caballero?», le preguntó la presentadora del programa con cierto tono de humor. El músico gallego no se lo pensó dos veces. «Por favor, te lo agradecería», le rogó. El melón abierto por Henar concluyó con este mensaje directo para el alcalde de Vigo: «Espero que Abel mire para mí, ponga su mano sobre su hombro y me diga, 'Iván por favor, ven a tocar'».

Bromas al margen, Ferreiro explicó que el problema no es sentimental, sino logístico: «Me encantaría, no tengo nada con Vigo, es mi ciudad y la adoro, pero a Vigo le pasa como a muchas otras ciudades, que hay muy pocas salas de tamaño medio, o son muy grandes o muy pequeñas».

La conversación giró alrededor de una idea que Ferreiro repitió en distintos momentos: la fama no siempre es una ventaja. «No es bueno que te hagan mucho caso», sostuvo, antes de señalar que en redes sociales se ha extendido una pulsión por la popularidad que no ve saludable: «Creo que hay una cultura de querer ser populares. Bueno, en las redes todos queremos ser un poco famosos y no es muy sano».

El cantante también se permitió mirar atrás, tanto a su etapa al frente de Los Piratas como al presente de una carrera que ya suma más de tres décadas. Sobre la eterna pregunta de una hipotética reunión de la banda, disuelta en 2004,, respondió con retranca: «A mí, cuando me preguntan '¿por qué no volvéis?'… Y digo: 'pues vuelve tú con tu exnovia'».

Amor-odio con 'Años 80'

Hubo tiempo, además, para desvelar la relación de amor-odio con una de sus canciones más reconocibles. Ferreiro contó por qué el grupo le cogió manía a 'Años 80', un tema que -según explicó- fue un encargo que entonces no sentó bien, aunque terminase imponiéndose en el repertorio y siga siendo de las más solicitadas en directo. La reconciliación llegó años después, gracias a Amaral: al escuchar la versión de la banda, «le pareció un temazo» y empezó a cambiar su percepción.

En el tramo más íntimo, el músico habló de creación y de estado de ánimo. «Sigo la filosofía de David Lynch que decía que había que crear siendo felices», afirmó, defendiendo que incluso una canción triste puede nacer de un momento luminoso, y admitiendo que «es muy difícil hacer canciones alegres que sean buenas».

También dejó una reflexión casi de manifiesto doméstico: «Creo que si todos tocáramos y cantáramos más, pues llevaríamos un poco mejor las cosas», dijo, antes de comentar la vocación musical de su hijo y cómo la tecnología ha cambiado «a mejor» la forma de crear canciones incluso con pocos medios.

Y, como manda la liturgia del programa, Ferreiro acabó “mojándose” en el cierre: eligió a Ana Rosa Quintana como nuevo nombre para el “congelador” de Al cielo con ella.