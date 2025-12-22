La incertidumbre que las campanadas traen a los programas comunitarios de Alborada

La Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga Alborada decidió en 2023 rebasar los límites del término municipal de Vigo y llevar su atención a las familias de los concellos del entorno con un nuevo modelo de intervención: el comunitario. «Vas a sus casas, los ves en su entorno, ves cómo se relacionan unos con otros... Así tengo muchas más herramientas», explica Andrea Pérez, responsable de Ti si podes, que se puso en marcha en Chapela con 30 plazas para adultos, sin contar a los familiares. Hay familias con las que lleva dos años.

Un año después, en Val Miñor decidieron dar respuesta a algo que estaban percibiendo en el centro de salud: el aumento de adolescentes con problemas de adicción. Y optaron por el mismo modelo con Panacea. Ahora trabajan con 46 usuarios y acuden a los institutos para informar a los chicos y detectar casos que necesitan seguimiento fuera.

Su intervención funciona y se necesita. Lo perciben en que cada vez les derivan más desde servicios municipales o asistenciales. Y, sin embargo, no pueden trabajar desde la tranquilidad de una continuidad asegurada. Con las campanadas de Nochevieja a ambos proyectos se les acaban las subvenciones con las que funcionan y, aunque están convencidas de que se las renovarán, hay que esperar.

Chapela

En Ti si podes empezaron en 2023 con una subvención de seis meses de Sanidade y para los dos años siguientes recibieron sendas ayudas de Política Social, que abarcan el año completo. Es la que esperan que les concedan ahora, para el año 2026.

Andrea cuenta que comenzaron hace dos años y medio porque era una atención que reclamaban desde servicios sociales de Chapela ante el volumen de población consumidora. «Es un nuevo modelo de intervención comunitaria, que se adaptó en salud mental. Hay muchos equipos de continuidad de cuidados e intentamos adaptarlo aquí», cuenta Andrea. Explica que trabajar con ellos en sus casas, en su entorno, le proporciona más información verídica para trabajar con ellos. «Es mucho más fácil desde aquí que desde un despacho», asegura y señala que desarrollaron el modelo a través del sistema de «ensayo o error». «Es algo innovador», destaca y añade que, «dentro de las adicciones, facilita mucho el proceso de tratamiento y el vínculo que se desarrolla».

Hay personas con las que lleva trabajando desde que empezó. «Hay muchas problemáticas sociales dentro de una misma casa», explica.

Una parte muy importante de este programa es la coordinación profesional con servicios sociales o con el centro de salud, para que les sea "más fácil trabajar a todos". Este año, Ti si podes han incorporado una psicóloga, a través de otra subvención. Acude una vez a la semana. «Juntas podemos abarcar más trabajo», indica.

Adriana, Sandra y Nuria, del programa Panacea. / Marta G. Brea

Val Miñor

Con el éxito de la intervención comunitaria en Chapela, llevaron la metodología al Val Miñor, donde estaban detectando una importante necesidad de actuaciones en esta línea con adolescentes. «Hablamos con las autoridades y nos dijeron que el consumo estaba creciendo, sobre todo en la gente joven», explica Nuria Álvarez, que coordina este equipo que completan una psicóloga sanitaria y una educadora. Principalmente, con alcohol y drogas, pero también con nuevas tecnologías y apuestas. «Empezamos desde 14 años, pero ampliamos a 12 porque es en 1º de la ESO donde empiezan a probar», señala.

Ofrecen charlas en los institutos y perciben que los chicos se abren más con ellas porque también son jóvenes. Les da la sensación de que hoy «hay menos conocimiento sobre drogas psicoactivas» y le dan menos importancia a las consecuencias de los vapeadores, el alcohol o los porros. A los 16 años empiezan a dar el paso a las pastillas y la cocaína. «Hace una semana, detectamos un chico cerca de la mayoría de edad, consumiendo cocaína casi a diario».

Temen que, ahora que les está conociendo todo el valle y cada vez les derivan desde más cuerpos y servicios, vuelvan a sufrir cierto parón, al terminar la subvención que tienen de Sanidade.