Euforia en la planta de Bimba y Lola de Vigo por el segundo premio de la Loteria: «Nos da para la entrada de un piso»

Quién le iba a decir a las trabajadoras de la sede de Bimba y Lola de la avenida de Madrid que esta mañana iban a sumar entre 30.000 y 125.000 euros más en sus cuentas bancarias. La firma textil, como muchas empresas, contaba con su propio número para vender en décimos o participaciones de cinco euros. Era el 70.048 y el 80 % de la plantilla lo había comprado.

El número resultó agraciado con el segundo premio, el que dejó más dinero en Galicia (97 millones), aunque fue vendido íntegramente en Madrid, en la administración número 16 de la calle Barquillo.

Poco después de las 9:30 horas, un murmullo comenzó a recorrer la planta viguesa. «Pensé que teníamos un ratón en las oficinas», comentó una empleada. Pero nada que ver con roedores: alguien seguía en directo el Sorteo de Navidad y comprobó que el segundo premio correspondía al número que habían comprado. A los pocos segundos llegaron los gritos, los vítores y las lágrimas. «No me lo creo», repetían. «Qué suerte, es increíble», se escuchaba entre los abrazos, los cánticos y las llamadas a familiares, que se prolongaron durante horas. La jornada, desde luego, dejó de ser productiva.

Tras el primer estallido de euforia, decenas de trabajadoras salieron a la calle. Saltaban, se felicitaban y comentaban con incredulidad lo que acababa de suceder. No solo celebraban las premiadas: también quienes se habían olvidado de comprar o habían decidido no hacerlo se sumaron a la fiesta por compañerismo. Algunas personas, en cambio, optaron por ausentarse durante los momentos de mayor euforia, para no pensar en lo que se habían perdido.

El champán no tardó en aparecer. Se descorcharon varias botellas y el líquido voló sobre unas trabajadoras a las que parecía no importarles, con la mente ya puesta en otros planes. Muchas hablaban de la entrada de un piso —ya ni el Gordo da para comprar uno entero—; otras empezaban a imaginar el viaje de su vida, y no faltaban quienes tenían claro que el dinero serviría para «tapar agujeros». Es el caso de Laura Davila, que aseguró que lo destinaría al préstamo del coche que todavía está pagando.

De la becaria a las veteranas

Las agraciadas eran de todas las edades, desde una becaria hasta mujeres que llevaban más de una década en el departamento de patronaje. «Compré compartiendo con mis padres, mis tíos y mis abuelos. Yo me llevo 31.000 euros», explica Sofía González, en prácticas desde junio. Con 23 años, era la primera vez que jugaba a la lotería y, además, la suerte llegó el día de su cumpleaños. Al conocer la noticia, lo primero que hizo fue llamar a su familia, también premiada. «Estoy feliz de que les haya tocado a ellos; les hace más falta que a mí. Yo pensaba ahorrarlo para algo importante», confesaba.

Un poco más atrás celebraban algunas de las veteranas de la empresa, del área de patronaje. Imprimieron un boleto simbólico —la compra de las participaciones es virtual— y se lo colocaron en el pecho con un imperdible. «Cuando me enteré no me lo quise creer, pregunté cien veces si era cierto», cuenta Isa. Su compañera Mary reconoce que cada año fantaseaban con que algo así pudiera ocurrir: «Llevábamos comprando desde que estábamos en la empresa; no nos esperábamos esto para nada», afirma entre risas.

Otro grupo de trabajadoras recordaba que, a primera hora, pensaban que el premio era algo privado, de alguien que había jugado por su cuenta. «Se oía un murmullo que fue aumentando de volumen. Todas fuimos a comprobarlo varias veces y empezamos a llamar como locas», explican. «Espero que hoy ya no se trabaje», bromeaba una de ellas. «Esto es fundamental para vivir más tranquilos y disfrutar», añadía otra.