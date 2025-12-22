Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Rafa López
El ansiado Gordo de Navidad: los gallegos nos jugamos 4 décimos este 2025
Unos 83 euros, que dan para comprar 4 décimos, es lo que nos gastamos de media en Galicia para optar a un primer premio que apenas da para comprar un piso en una gran ciudad, y cuya probabilidad de acierto es similar a la de hallar un grano concreto de arroz en 30 platos de paella.
Julio Pérez
La venta de Aludec mengua aún más el ecosistema de proveedores del motor de capital gallego
La integración en CIE Automotive «permitirá reforzar la viabilidad y el proyecto industrial a largo plazo», explica la compañía de componentes decorativos, que mantendrá sus equipos directivos y no prevé un impacto en el empleo.
Pablo Galán
Cuenta atrás para que entren en funcionamiento las zonas de bajas emisiones de Vigo
El gobierno local aprobará este viernes el proyecto, pendiente después de la ordenanza que lo regulará. Caballero reitera su rechazo: «Debía haberse planificado de otra forma, pero no queremos sancionar».
Irene Bascoy
La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
La madre de la víctima que se reunió con José Ramón Gómez Besteiro para contarle el supuesto caso de acoso sexual por parte de José Tomé relató esta noche en televisión que su hija, que está a tratamiento psicológico, «fue a tomar un café con el presidente de la Diputación, y él le dijo que no necesitaba estudiar tanto para sacar la plaza en el Ayuntamiento de Monforte, que tenía que acostarse con él», a lo que ella se negó.
Carolina Sertal
Os Premios Bazán apostan por un futuro en igualdade
Rosa Fontaíña, Silvia Torres e Menchu Lamas, recollen os galardóns pola súa carreira de liderado e feminismo, impulsados por FARO e o Concello de Vigo. As distincións outorgáronse nunha gala chea de humor e reivindicación na que se deixou patente que a historia e o momento actual están inzados de mulleres invisibilizadas.
Juan Carlos Álvarez
Balaídos apaga su sed
El Celta suma su primer triunfo de esta Liga como local tras superar al Athletic en un gran arranque del segundo tiempo. Williot y Jones marcaron los goles y Radu detuvo un penalti a Nico Williams.
Juan Carlos Álvarez
El Celta cae por aplastamiento
El Bolonia le recordó al Celta que jugar en Europa es hacerlo en la mesa de los mayores. La euforia desatada tras la victoria en el Santiago Bernabéu se desvaneció por completo en cuanto el granítico equipo italiano asomó por Balaídos y metió al Celta en su máquina prensadora de la que no le dejó salir en toda la noche. Un aplastamiento en toda regla.
M. G. P.
José Tomé cambia de rol en la Diputación: deja la presidencia pero tiene la llave
Su estrategia de retener el acta altera la aritmética provincial y obliga al PSdeG a contar con su voto si quiere conservar el organismo. Lugo revive así los tiempos de Manuel Martínez.
Irene Bascoy
El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
Seis mujeres han denunciado en el canal interno del PSOE a José Tomé y algunas sostiene que Besteiro lo sabía y no hacía nada. El dirigente lucense niega las acusaciones. Ofrecía trabajo a cambio de sexo, realizaba tocamientos no autorizados y enviaba mensajes obscenos, según las denunciantes.
Patricia Casteleiro
Récord histórico en Vigo: el noviembre más lluvioso desde que hay registros
Vigo y su área llevan un mes de noviembre de récord y la primera semana de diciembre apuntó maneras. Vigo y su área llevan un mes de noviembre de récord y la primera semana de diciembre apuntó maneras.
