El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello

Uno de los grandes reductos del feísmo de Vigo se ubica en la céntrica calle Carral. Los icónicos locales entre los números 27 y 41 y que llevan años abandonados. El actual uso comercial en régimen de arrendamiento es inviable dado el estado ruinoso del interior y las condiciones insalubres provocadas por las humedades y el envejecimiento de los materiales. El exterior se ha convertido en uno de los enclaves favoritos de los promotores de eventos para pegar carteles, la mayoría completamente destrozados y que aportan a esa imagen de decadencia de esa céntrica zona de la ciudad. El Concello de Vigo es consciente de la situación de Carral y por eso impulsa una transformación de todo el entorno, que funciona como la puerta de entrada al casco histórico de la ciudad.

Una de las principales actuaciones precisamente principales será precisamente una intervención radical en esos locales, que pasarán a ser usados como almacenes municipales. En el exterior, el arquitecto encargado del proyecto, Alfredo Sirvent Silveira, propone una mudanza total de piel en la fachada, que se abrirá mediante contras y puertas camufladas cuando los locales estén siendo usados, lo que ofrecerá una imagen «rica y cambiante del frente urbano». También se resuelven los nuevos accesos a los locales, que estarán arropados con unos bancos adosados a la fachada para ofrecer espacios de pausa y descanso.

Estado actual de los locales abandonados de la calle Carral. / Jose Lores

El proyecto también incluye un cambio total de paradigma de la calle Laxe, junto a Carral, que en los últimos años ha sido «colonizada» de manera anárquica por los usuarios de los locales circundantes mediante la instalación de plataformas metálicas para terrazas, jardineras, mesas y sillas que trasladan una imagen de desorden urbano excesivo constituyendo una «apropiación ilegal» de gran parte de la superficie pública disponible. Y hay que tener en cuenta que esta zona se encuentra dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello de Vigo (Pepri). Una de las actuaciones será el cambio de la superficie, pasando de la pavimentación de piedra a una alfombra de losas de granito.

Para recuperar la calle Laxe para los peatones, se reordena el tráfico rodado prohibiendo el estacionamiento en toda la calle y disponiendo un tramo concreto de un único carril de circulación restringida, lenta y accesible, que se regulará mediante bolardos o cámaras. Dada la gran pendiente que posee la calle, el proyecto propone la creación de tres áreas que horizontalizan una porción de suelo para poder hacerlo practicable. En una de ellas se integrarán los usos espontáneos que hasta ahora ocupaban toda la calle sin control, como terrazas de los bares y restaurantes de la zona. También se ubicarán bancos para el descanso y vegetación ornamental, además de habilitar iluminación ambiental.

El proyecto ha sido remitido a Patrimonio de la Xunta de Galicia, que ha trasladado al Concello que es necesaria la ejecución de sondeos arqueológicos, que en este momento están en fase de contratación.