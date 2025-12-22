El comité para ampliar el Ifevi echa a andar

La modernización de uno de los motores económicos del sur de Galicia echa a andar. El grupo de trabajo para potenciar el Instituto Ferial de Vigo ha acordado en su primera reunión poner en común, antes de que acabe el año, las principales necesidades y líneas de actuación para, en el menor plazo posible, poder desarrollar el Plan Funcional y el Plan Estratégico del recinto ferial vigués.

El primer cometido de este grupo fue definir este lunes los próximos hitos a cumplir para avanzar «con la máxima celeridad en la elaboración de ambos documentos», los cuales deberán ser posteriormente presentados y ratificados por el Patronato, según ha explicado la Xunta, que de momento tiene mayoría en ese órgano.

En la reunión de este lunes han determinado que antes de que termine el año deben acordar las principales necesidades y líneas de actuación, tales como mejoras operativas, cuestiones relacionadas con los accesos y aparcamientos o la reordenación de espacios.

El objetivo es celebrar la siguiente reunión en enero para revisar el borrador del pliego técnico que servirá de base para la futura licitación de la asistencia técnica del proyecto del Plan Funcional y Estratégico, que se desarrollará junto a los miembros público-privados incluidos en este espacio de trabajo, como la patronal de los congelados Conxemar.

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, ha destacado el carácter técnico del grupo, lo que, según él, garantiza un trabajo basado en el conocimiento, en la profesionalidad y en la objetividad, lo que reforzará «la credibilidad y solvencia de las decisiones que se adopten».

De este grupo de trabajo forman parte la Xunta, el Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Confederación de Empresarios de Pontevedra, la Cámara de Comercio de Pontevedra, la Mancomunidad de Vigo, Zona Franca, Conxemar, Navalia y el Salón del Automóvil.

En paralelo a esta iniciativa, la semana pasada la Xunta, Ayuntamiento de Vigo y Zona Franca consensuaron la realización de una nueva valoración homologada de las aportaciones que han hecho la administración local y autonómica al Ifevi y que será encargada por el propio instituto ferial.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, consideraba imprescindible esa tasación como paso previo a que Zona Franca invierta entre 16 y 18 millones de euros para ampliar el recinto ferial y, además, entrar en el Patronato, donde pasaría a tener el mismo peso que Xunta y Ayuntamiento.