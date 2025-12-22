Caos en el bus Vigo-A Guarda con más de 25 personas de pie en horas punta

Viajar en autobús desde Vigo hasta A Guarda, o viceversa, es una auténtica odisea. El trayecto completo se puede ir hasta las dos horas para recorrer los algo menos de sesenta kilómetros que separan la estación de buses de Vigo con la comarca del Baixo Miño. Las numerosas paradas en distintas parroquias de municipios como Porriño o Tui alargan un trayecto que se hace en su gran mayoría por carretera. El problema es que algunos días, en los viajes en hora punta, el autocar va totalmente desbordado hasta el punto, como relatan varios pasajeros, que hay más de 20 personas que van de pie.

Lo cierto es que la imagen que se vive en esos trayectos parece de otra época. Gente apilada en los pasillos y agarrándose a lo que pueden para evitar caerse teniendo en cuenta además que el trayecto está plagado de curvas. En estos autobuses interurbanos, la Xunta establece en 27 el máximo de viajeros que pueden ir de pie, siempre que el autocar no supere los 80 kilómetros por hora de velocidad.

De esta forma, los conductores recogen a todos los pasajeros que pueden hasta completar la capacidad total en asientos y de pie, obligados por tanto a dejar a numerosas personas en tierra, que deberán esperar al siguiente bus, que en el mejor de los casos no pasa hasta una hora después. El problema viene cuando es el último autobús del día. El conductor debe decidir si dejar en tierra a un pasajero en caso de que el autocar vaya completo o que suba superando la capacidad máxima permitida.

El bus, lleno de pasajeros que viajan de pie. / FdV

Normalmente el bus sale desde Vigo con pocas personas y conforme se van acercando a Porriño se va llenando. La gran mayoría son trabajadores que utilizan el autocar para ir a diario a su puesto o bien estudiantes que vuelven de la Universidad de Vigo o de los distintos centros de formación profesional en la ciudad olívica y los municipios del entorno, así como pacientes o familiares que han tenido que ir a alguna consulta o trámite al hospital Meixoeiro. También en el Cunqueiro. Precisamente las dos paradas que mueven un mayor número de viajeros son las de los dos hospitales.

Esta línea, al igual que todas las que comunican Vigo con las comarcas de Baixo Miño y Val Miñor, están operadas por Lugove. Varios conductores, que prefieren no revelar su nombre por temor a que les cause problemas a nivel laboral, denunciaban hace unos meses a FARO que la empresa redujo trayectos durante la pandemia y muchos de ellos no se recuperaron, por lo que en las horas punta especialmente todos los autobuses van llenos provocando que tantas personas tengan que ir de pie durante buena parte del trayecto.

La realidad es que las quejas de los usuarios no han cesado en los últimos tiempos y la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta - ahora dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes- decidió recientemente poner fin a la concesión del servicio de bus a Baixo Miño y Val Miñor a Lugove, a la que todavía le quedaba un lustro. Hasta que se adjudique el nuevo contrato, Lugove seguirá todavía operando estos viajes. Las carencias que más han suscitado el descontento de los usuarios en estos años son las conexiones deficientes con Vigo, el campus y los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro; frecuencias insuficientes; autobuses saturados en horas punta; y dificultades de acceso a servicios esenciales, especialmente en las parroquias con menor densidad de población.

Tras la rescisión del contrato, la Xunta pidió a los concellos afectados (Tui, Tomiño, A Guarda, Baiona, Nigrán, O Rosal...) que trasladasen sus propuestas de mejora de cara a incorporarlas en el nuevo contrato. La Xunta busca abordar una reestructuración integral del transporte público en las comarcas de O Baixo Miño, Condado, Paradanta y Vigo, para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía que van más allá de la margen de mejora existente en las actuales concesiones.