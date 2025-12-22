El BNG urge arreglar los «desperfectos» del CEIP A Carrasqueira
El BNG registró en el Parlamento gallego varias denuncias contra la Xunta para que ejecute el arreglo de las «graves deficiencias» en el CEIP Plurilingüe de la Carrasqueira de Vigo. Estos afectan a problemas de humedades y filtraciones y alerta de desprendimientos en una de las cubiertas de las instalaciones. En junio de 2024, la Consellaría de Educación redactó un proyecto para su reforma «pero no se avanzó en la licitación de las obras».
