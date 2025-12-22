Bendición de los Niños Jesús de los nacimientos

Como cada domingo de Adviento —el que se sitúa en el calendario inmediatamente anterior a la Navidad— en la parroquia de La Soledad, ubicada en O Castro, se vivió ayer una estampa muy especial: la de los niños de catequesis sosteniendo las figuras de los Niños Jesús de sus nacimientos familiares, para recibir la bendición con el agua bendita que esparce su párroco, Alberto Cuevas.

La bendición es una costumbre que se celebra desde hace ya varios años y que se ha ido consolidando en la ciudad y en la parroquia y marca una de las primeras celebraciones de las navidades viguesas. La popular ceremonia se celebró en la eucaristía de las 11 horas de la mañana, ante una veintena de niños y algunos adultos.

El miércoles 24, también como es tradicional, a las 18 horas, tendrá lugar la «misa del pollito», así llamada porque sustituye a la «misa del gallo» que se celebra más cercana a la medianoche.