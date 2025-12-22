La Audiencia absuelve a un acusado de la agresión sexual a una niña
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, absuelve a un acusado de un delito de agresión sexual sobre una menor de 16 años. Las acusaciones sostenían que el sospechoso, tras ser invitado a dormir al domicilio de la madre, había agredido sexualmente a la niña, de 8 años, cuando quedó a su cuidado.
Sin embargo, el tribunal considera que no se ha acreditado la veracidad de los hechos denunciados, ya que la declaración de la menor, aunque válida como prueba, carece de detalles significativos y no fue corroborada por otros testimonios o pruebas objetivas que pudieran generar una certeza suficiente.
