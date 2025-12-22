La apuesta de Binter por Vigo tiene premio: ya supera en conectividad y extensión de red a Iberia o Ryanair

El 3 de mayo de 2018 aterrizaba por primera vez un avión de Binter en el aeropuerto de Vigo en lo que supuso un hito histórico para la aerolínea. La conexión entre Gran Canaria y Peinador era la primera en la Península Ibérica y se enmarcaba en su estrategia de crecimiento tras cumplir tres décadas de actividad. Aquella apuesta por la terminal olívica con dos vuelos semanales dio sus frutos y en apenas seis meses añadió otras tantas a Tenerife-Norte.

Hoy, ambas rutas cuentan con 12 frecuencias semanales por sentido —más que las de Vueling a Barcelona actuales— y hasta el 30 de noviembre de este año la compañía ha sumado 401.191 viajeros hacia y desde Vigo, siendo además la única aerolínea que ofrece dos destinos en la terminal. Una apuesta que ha sido clave para que logre superar en conectividad o extensión de su red a Iberia o Ryanair.

Aeropuertos peninsulares donde opera Binter. El color indica el número de conexiones en cada uno. / Flightconnections

Actualmente Binter opera en 17 provincias de la España peninsular, superando así la cifra de la aerolínea de IAG (11 si tenemos en cuenta sus aviones propios) o la low cost irlandesa, que con la marcha de Peinador el 4 de enero caerá a 16 aeropuertos. Curiosamente esta cifra llega a pesar de no volar a «gigantes» como Barcelona, Alicante, Málaga o Santiago, aunque sí en A Coruña. Y es que su estrategia ha pasado por ofrecer conexiones directas en destinos olvidados por el resto de aerolíneas como Pamplona, Badajoz, Valladolid, Córdoba o Murcia. Todos ellos con ocupaciones de más del 60% y alcanzando el 80% de media en Vigo.

Solo la superan otras compañías nacionales como Vueling (20), Air Nostrum (24), o Volotea (18), aunque en estos dos últimos casos muchas se limitan a las semanas centrales del verano. Atrás quedan otras aerolíneas con millones de pasajeros pero una concentración mucho menor de destinos: Easyjet (12), Wizz Air (10), Air Europa (9, incluido Vigo donde es líder) o gigantes europeos como Lufthansa (9) y TAP Portugal (7).

Una «utopía» que ya es real

«Parecía una utopía cuando empezamos nuestros vuelos a Vigo y Mallorca», rememora Miguel Ángel Suárez sobre aquellos primeros destinos nacionales. «Poco a poco nuestro modelo se consolida con unos índices de satisfacción muy altos y nos eligen cada vez más para sus desplazamientos a las islas». El director Comercial y de Marketing y Comunicación de la compañía asegura estar «muy satisfecho» con el funcionamiento del puente aéreo con Peinador durante este año, donde acabará rozando los 100.000 pasajeros y el 9% del total de la terminal.

«Consideramos que el ‘modo canario de volar’ que ofrecemos ha calado entre los vigueses, que aprecian un producto de calidad que pone a los pasajeros en el centro, apostando por su comodidad y satisfacción», explica. En ese sentido destaca el alto índice de viajes en pareja de canarios a Galicia al verse atraídos por la gastronomía o el paisaje.