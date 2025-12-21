El vuelo a Mallorca vuelve a Vigo por Navidad

No es equiparable al de verano, pero la parrilla de destinos del aeropuerto de Peinador logra un «nuevo estirón» en estas de vacaciones de Navidad. Desde este domingo Air Nostrum vuelve a ofrecer de forma directa la ruta entre Vigo y Palma de Mallorca. Esta conexión fue operada de forma anual desde el verano de 2024 hasta este otoño, perdiendo esa categoría en un recorte que también afectó a la de Valencia.

Los vuelos se operarán los días 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 6 de enero. La salida desde el archipiélago es a las 7.30 de la mañana y en la terminal olívica a las 10.35 horas. En el mes de febrero volverá a haber operaciones, aunque limitadas a los viajes del Imserso.

Esta primera jornada ha estado marcada por los reencuentros de familiares propios de estas fechas. Las tarifas más económicas por un billete sencillo son desde 64 euros.