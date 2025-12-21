Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vuelo a Mallorca vuelve a Vigo por Navidad

Air Nostrum recupera estas semanas la conexión directa con Palma desde el aeropuerto de Peinador

Los vuelos hasta el 6 de enero tienen precios base de 64 euros en algunas fechas

Reencuentros en Peinador: el vuelo a Mallorca vuelve a Vigo por Navidad

Reencuentros en Peinador: el vuelo a Mallorca vuelve a Vigo por Navidad / Marta G. Brea

Víctor P. Currás

Vigo

No es equiparable al de verano, pero la parrilla de destinos del aeropuerto de Peinador logra un «nuevo estirón» en estas de vacaciones de Navidad. Desde este domingo Air Nostrum vuelve a ofrecer de forma directa la ruta entre Vigo y Palma de Mallorca. Esta conexión fue operada de forma anual desde el verano de 2024 hasta este otoño, perdiendo esa categoría en un recorte que también afectó a la de Valencia.

Los vuelos se operarán los días 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 6 de enero. La salida desde el archipiélago es a las 7.30 de la mañana y en la terminal olívica a las 10.35 horas. En el mes de febrero volverá a haber operaciones, aunque limitadas a los viajes del Imserso.

Esta primera jornada ha estado marcada por los reencuentros de familiares propios de estas fechas. Las tarifas más económicas por un billete sencillo son desde 64 euros.

