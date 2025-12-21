El último trabajo de la pintora Iria Blanco: un coche anime

Hace algún tiempo que la pintora viguesa Iria Blanco le había regalado su antiguo coche, un Clío con unas dos décadas de vida, a su hijo. «Nunca llegó a conectar con él», explica la artista y cuenta que siempre encontraba alguna excusa para no conducirlo.

A ella se le ocurrió que podría mejorar su aspecto pintándolo y él le dijo que solo le valdría si la temática se refería a sus dibujos anime japonés favoritos: Kaiji, de Nobuyuki Fukumoto. Y ahí nació el proyecto: «El coche dejó de ser un objeto heredado para convertirse en un relato compartido». Se convirtió en un lienzo en movimiento.

«Kaiji no fue una elección estética, sino emocional», explica Iria y detalla que «es una historia sobre personas normales que se enfrentan a situaciones límite, sobre el miedo, el azar y la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo está en contra». «Habla de no rendirse y este coche es eso: una declaración de seguir creando y arriesgando».

El coche de 'Kaiji' / Alba Villar

Lo pintó en las cinco semanas de otoño en las que su hijo, que está viviendo en Tokyo, vino de visita a Vigo. A medio pintar y con unos amigos japoneses, acudió con él al cine. «Se hicieron un vídeo», resalta.

Reacciones por la calle

Cuando lo conduce, la gente sonríe, se para y pregunta. «Ese era el objetivo: provocar una reacción y sacar el arte del lugar donde se espera». Arte como algo cotidiano, que circula por la ciudad.

Lo ha planteado para que no se osberve desde un solo punto, sino que hay que rodear el vehículo. «Como en la vida, necesitas moverte para entenderlo», sostiene y añade que, desde arriba, es «un tablero emocional».

La parte de atrás del coche. / Alba Villar

Este mural rodante no es lo más raro que ha convertido en lienzo. Para ella, su proyecto más diferente fue el de pintar toda su casa como si estuviera sobre el mar, con motivos de surf y naturales. «Sentí más riesgo», argumenta.

Para Iria Blanco, el coche Kaiji es «un gesto de conexión, de diálogo entre generaciones, culturas y miradas».