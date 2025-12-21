El tirón de la Navidad de Vigo: de los anuncios de Suchard o de la lotería... a los mupis en Nueva York, Japón, Roma o París

Navidad y Vigo se han convertido en identidades tan íntimamente vinculadas en el imaginario de los ciudadanos que no se puede entender la una sin la otra. Navidad y Vigo son hoy conceptos sinónimos. En esto ha tenido mucho que ver el trabajo de promoción. Son casi 900 mupis repartidos por diversos lugares del mundo para invitar a personas de muchos puntos del planeta a visitar la ciudad. Fueron 685 hace un año, 626 hace dos y 481 hace tres.

En España, se han instalado, según las cifras trasladadas por el Concello, 629 mupis en 35 urbes. Destacan Madrid, con un centenar de unidades; Málaga, con 93; Bilbao, con 37; Sevilla, con 34; Barcelona, con 21; Zaragoza, con 20; A Coruña, con 18; y Oviedo, Gijón, Valladolid, Valencia y Santander, con 10 en cada una. Además de las 142 colocadas en Portugal, la campaña internacional se completa con imágenes en escaparates de la calle en París (15), Roma (10), Nueva York (10) y, por primera vez, Kawasaki (14). El año pasado, lucieron en Londres.

Entre las acciones de promoción, también cobran gran relevancia las apariciones del alcalde, Abel Caballero, en diversos programas de canales de televisión nacionales para presumir de los encantos de la Navidad de Vigo, con los millones de luces led como bandera: ya ha salido en numerosas ocasiones en Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta, etc.

También en YouTube y otros espacios audiovisuales de Internet, así como en multitud de medios de comunicación de toda España e incluso del extranjero. Der Spiegel, uno de los semanarios de información general más influyentes de Alemania, abordó el fenómeno navideño con un titular peculiar: «Delirio español de las luces». También recoge las quejas y malestar de algunos vecinos por «el ruido o el tráfico».

La difusión de la Navidad local va más allá de los directos. Se ha convertido en un reclamo publicitario. Entre los anuncios más famosos, el del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2024, que cuenta una historia de solidaridad con escenarios de la ciudad olívica como Guixar, Doutor Cadaval, Progreso o López de Neira y la administración de lotería de Eduardo Iglesias. Hace unas semanas, la marca de turrones Suchard sorprendió a Vigo en su anuncio para estas fechas: una escena de animación enseña al alcalde frente al árbol de Porta do Sol pulsando el botón del encendido de las luces.

Mupi sobre la Navidad de Vigo en Japón. / FdV

Más marcas han apostado por el tirón de la ciudad en sus anuncios: Pescanova, Beefeater, Mutua Madrileña, Ikea, Repsol o incluso L’Oréal Paris, que desplegó una lona en un edificio del centro de Madrid para promocionar uno de sus productos capilares con un guiño a la urbe y sus luces: «Querida Vigo. Estas Navidades, mi pelo brillará más que tus calles».

La Navidad de Vigo también se ha colado en la gran pantalla: en Los ojos de Europa, película dirigida por el cineasta vigués Juan Pinzás. Hasta Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, mencionó las luces de Navidad de Vigo en la serie sobre su día a día, disponible en Netflix.