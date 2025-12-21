La Soledad bendice los niños Jesús de las familias

Como cada domingo de Adviento —el que se sitúa en el calendario inmediatamente anterior a la Navidad— en la parroquia de La Soledad, ubicada en O Castro, se vivió esta mañana una estampa muy especial: la de los niños de catequesis sosteniendo las figuras de los niños Jesús de sus belenes familiares, para recibir la bendición con el agua bendita que esparce su párroco, Alberto Cuevas.

La bendición es una costumbre que se celebra desde hace ya varios años y que se ha ido consolidando en la ciudad y en la parroquia y marca uno de las primeras celebraciones de las navidades viguesas.

Una veintena de figuras

La popular ceremonia se celebró en la eucaristía de las 11 horas de la mañana, ante una veintena de niños y algunos adultos, que acudieron al templo con las figuritas de los nacimientos que han montado en sus respectivos hogares.