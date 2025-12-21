Ningún pequeño sin regalo

La campaña solidaria Cada niño un juguete ha iniciado ya el reparto al público. Tras dos jornadas de recogidas, abrirán de nuevo su almacén central ubicado en el número 3 de la calle Alfonso X el Sabio en horario de 11 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas mañana lunes y el martes.

Las personas interesadas deben acudir con alguna documentación que acredite su situación de vulnerabilidad, como la tarjeta del paro, libro de familia, alguna carta de los servicios sociales… Y es que hay que recordar que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que ningún niño se quede sin juguete durante las fechas navideñas gracias a la colaboración solidaria de entidades, voluntarios y personas solidarias que hacen posible esta campaña año tras año. «Queremos promover ilusión, igualdad y apoyo a las familias», apunta Carlos Leiro, director de Cada niño un juguete.