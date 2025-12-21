El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía

Uno de los miradores más queridos de Vigo y su ría tendrá un nuevo protagonista: el peatón. El acceso a la ermita de A Guía cambiará casi por completo su fisonomía para «reconquistar» el terreno al coche, aumentando en un 50% el espacio que podrán utilizar los viandantes. Así lo recoge el proyecto de humanización para este vial enviado por el Concello a la Xunta de Galicia y pendiente del último visto bueno administrativo.

El presupuesto base de licitación asciende a 553.814,57 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución es de cinco meses. El ámbito de actuación son los 200 metros finales antes de llegar al templo proyectado por Manuel Gómez Román e inaugurado hace casi 75 años.

Estado actual del acceso a la ermita de A Guía / FdV

La primera medida será la retirada de la pasarela peatonal en voladizo que circunvala al acceso rodado. Según recoge la memoria del proyecto, «presenta un avanzado estado de corrosión en las armaduras de la totalidad del forjado». Completan el diagnóstico las «importantes superficies de desconchados y desprendimientos en los pórticos» y un elevado índice de oxidación o «parches» para estos defectos. Su desmantelamiento permitirá recuperar el perfil original del terreno, dedicando los 7,6 metros del carril interior a peatones y vehículos por igual, aunque la prioridad será para los primeros.

Cafetería y vegetación

La actuación aprovechará para demoler por completo la antigua cafetería situada en la ladera con vistas a las Cíes. El inmueble, «en muy mal estado» y sin uso desde hace lustros, correrá la misma suerte que los que existían en la falda del monte de O Castro. Al mismo tiempo se incluirá un acondicionamiento en el camino de tierra que da acceso a la misma, situada en un nivel inferior al resto de la humanización.

La actuación prevista por el Concello en la Avenida de Dona Fermina incluye la renovación de las redes de riego, alumbrado y red eléctrica además de la mejora del mobiliario urbano y la jardinería. En ese sentido se añadirán especies vegetales autóctonas para integrarla en el conjunto del parque del monte.