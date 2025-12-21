La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares

Un pequeño municipio está a punto de volver a nacer en Cabral. La recuperación de la antigua factoría de GEA en Santa Clara no solo supondrá la puesta en valor de la histórica fábrica nacida en 1938. El anteproyecto para el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito Ramón Nieto-Álvarez desvela los primeros detalles del que será uno de los grandes objetivos del Plan Xeral ya en vigor. En él se estima un máximo de 950 viviendas que se dispondrán en cinco manzanas diferentes, reservando además el 30% del aprovechamiento residencial para vivienda con protección pública, situada en torno al espacio central de la plaza. Éste medirá 4.633 metros cuadrados y coronará el pequeño nuevo barrio.

El proyecto firmado por Pedro de la Puente y Borja Ramilo integra toda la parcela de más de 106.000 metros cuadrados entre la Avenida de Ramón Nieto y el Lagares. Este último dejará de ser el «patio trasero» del vecindario para tener una conexión directa con él. Las zonas verdes se repartirán entre el nuevo paseo lineal vinculado al río (32.450 m²) y las propias del interior del barrio (10.670 m²). En conjunto, suman una superficie equivalente a algo más de seis campos de fútbol. A ello hay que sumar la plaza pública que separará las zonas residenciales, comerciales y dotacionales ubicadas en la parte oriental del ámbito.

De las ruinas a un nuevo barrio: así evolucionará la fábrica de Álvarez en Cabral / Marta G. Brea

En materia de rehabilitación, el plan opta por integrar el patrimonio industrial y no por una mera conservación testimonial. La chimenea presidirá la nueva plaza pública, mientras que el bloque de oficinas tendrá una protección estructural que le permitirá acoger actividades sociales, culturales o administrativas. Todo ello será manteniendo el diseño de Francisco Castro Represas de 60 metros de largo y 20 de ancho. La nave abovedada en el margen sur, pese a su «precario estado de conservación», no se descarta alguna recuperación que la integre dentro del área de esparcimiento.

Borrador del PERI para la fábrica de Álvarez de Santa Clara / Hugo Barreiro

Para garantizar la conectividad están previstas dos nuevas rotondas hacia Ramón Nieto y un enlace con la rúa da Coutada Nova, actualmente encajonada en la bajada hacia Bouciña. En el interior del PERI se proyecta un vial principal que canalizará todo el tráfico interno. A lo largo de este eje se concentrará la mayor parte de las 408 plazas de aparcamiento previstas, de las que 14 serán adaptadas. Esta capacidad se hace teniendo en cuenta el resto de vecinos que acudan a los usos no residenciales y los usuarios del parque lineal del Lagares. El resto de calles transversales tendrán uso mixto, aunque de mayor peso para el peatón.

Próximos pasos en Cabral y Coruxo

El diseño final de los edificios de viviendas, su distribución interior o los materiales empleados quedarán para una fase posterior una vez que la Xunta de Galicia valide el borrador remitido desde el Concello. En él se pone un especial énfasis en el factor ecológico de un desarrollo que permitirá densificar la parroquia de Lavadores. Está prevista la plantación de 1.100 árboles en todo el ámbito y se mantendrá una altura máxima de 7 plantas.

El de Cabral no es el único terreno ocupado por el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) que el PXOM ha puesto en marcha. La factoría en la carretera de Camposancos ha sido recalificada para usos comerciales, preservando también el volumen de su nave actual. El pasado mes de febrero la Xerencia de Urbanismo autorizaba a Residencial El Rocío SL, propietaria de los terrenos, a la demolición de los 9.600 metros cuadrados edificados. La actuación contemplaba un presupuesto de 324.220,70 euros.