Un coche acaba atravesado en Puxeiros tras salirse de la carretera
El accidente ocurrió a la altura de Tameiga y en sentido Vigo
Fin de semana accidentado en Galicia. Este sábado, fallecieron en el asfalto dos vigueses, un motorista en Salvaterra y otro en la AP-9, en Rande. Ya en la madrugada de este domingo, otro siniestro en Caldas resultó con dos heridos graves. Y, finalmente, esta tarde dominical, además, un coche se salió de la carretera de Puxeiros y acabó atravesado en la vía.
Este último suceso ocurrió concretamente en el kilómetro 9 de la A-55, a la altura de Tameiga, y en sentido Vigo. Solo se vio implicado el propio vehículo cuyo conductor, que no sufrió lesiones de gravedad, perdió el control, chocó contra el quitamiedos -que lo desplazó- y acabó estacionado en el arcén de la autovía, ocupando un carril auxiliar a la calzada principal, pudiendo ser sorteado sin dificultad.
El turismo terminó con varios desperfectos principalmente en la zona delantera.
A pesar del accidente, la circulación se mantuvo fluida, según han informado a FARO fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que desplazó hasta el lugar a una dotación.
El percance ocurrió en un domingo de continuas lluvias e intenso frío en la comunidad.
