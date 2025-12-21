El BNG urge arreglar los «desperfectos» del CEIP A Carrasqueira
Se ha redactado un proyecto para su reforma pero todavía no ha sido licitado
El BNG en el Parlamento gallego urge a la Xunta ejecutar el arreglo de las «graves deficiencias» en el CEIP Plurilingüe de la Carrasqueira de Vigo. El bloque nacionalista viene de registrar varias denuncias sobre los problemas de humedades y filtraciones y alerta de desprendimientos desde hace un año en una cubierta que contiene amianto en una de las edificaciones.
Un proyecto sin licitación
Así lo denunció la diputada del BNG, Alexandra Fernández, después de realizar una visita al centro en la que mantuvo una junta con la dirección del centro, que lleva dos años denunciando estos problemas sin que el Gobierno gallego actúe. En junio de 2024, la Consellaría de Educación realizó una inspección que derivó en la redacción de un proyecto para su reforma «pero no se avanzó en la licitación de las obras».
Durante este invierno, lamentó Fernández, la situación se agravó sin que la Xunta adoptara ninguna medida para solucionar los problemas a pesar de los avisos por parte de la dirección.
