El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión

El armador y empresario vigués Pablo G.F., de 37 años, afronta una pena de 13 años de prisión y multa de 318 millones de euros como presunto cabecilla del alijo de 3.000 kilos de cocaína interceptados a bordo del buque «Simione», abordado en diciembre de 2022 por agentes de la Guardia Civil en el Atlántico. Con él, la Fiscalía llama a sentar en el banquillo a otros tres tripulantes y a un quinto acusado, vecino de Vilagarcía de Arousa, encargado de almacenar en una nave de su propiedad el cargamento frustrado. Las penas para ellos oscilan entre los 11 años y 9 meses de cárcel y los 8 años y medio.

Los fardos de droga intervenidos a bordo del Simione en 2022 / GUARDIA CIVIL

El Ministerio Público atribuye al grupo delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud concurriendo el subtipo súper agravado de extrema gravedad en atención a la cantidad de droga y al uso de una embarcación así como la actuación de una red delictiva internacional. Y es que fueron varios los países que integraron la ruta del «Simione»: según la Fiscalía, el buque partió en un inicio desde el puerto de Luanda, en Angola, hasta Dakar, en Senegal, a donde viajó Pablo G.F. «para coordinar el atraque» del barco y «gestionar» con otro de los acusados el repostaje de combustible, la carga de víveres para la travesía y el embarque de nuevos tripulantes, entre ellos un tercer procesado que era «conocedor del fin ilícito de la travesía».

Registros en la nave de uno de los procesados en Arousa / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Así, a principios de diciembre de 2022, el «Simione» salió de Dakar tripulado y gobernado «únicamente» por todos los acusados a excepción del vigués Pablo G.F., quien les dio, siempre según el escrito de la Fiscalía, las coordenadas a seguir para que «al suroeste de las islas de Cabo Verde recibieran de otro barco el cargamento de cocaína, poniendo rumbo a continuación hacia las cosas españolas». Aunque el empresario de Vigo no viajaba en el barco, era el encargado de controlar «la singladura de la embarcación» a través de sus comunicaciones con uno de los tripulantes acusados.

Comunicaciones

«Cuando tu veas la hoja que dejé yo, están los puntos con las coordenadas y a la derecha pone los rumbos. Hay que comprobar que siempre esté siguiendo esos grados. Si sigues esos grados, todo perfecto». Este relato es un extracto de una de las conversaciones mantenidas entre el patrón Pablo G.F. y el armador del «Simione» que figura en los autos judiciales.

La travesía del buque finalizó el 18 de diciembre, cuando agentes de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil procedieron a su abordaje en el Atlántico, entre las Islas Canarias y el sur peninsular. En su cubierta principal y en la bodega fueron hallados 115 fardos con un total de 2.949 paquetes de cocaína con un peso de 2.866 kilos, prácticamente 3 toneladas, con una pureza del 77,3% y un valor en el mercado que alcanzaría los 106.896.618 euros.

El buque Simione / GUARDIA CIVIL

Preocupación por el buque

Ya con el «Simione» bajo custodia policial, el vigués Pablo G.F. tras haber perdido el contacto con el barco y sus tripulantes se comunicó sucesivamente con la GNR Portuguesa, la Capitanía Marítima de Viana do Castelo y con el Centro de Coordinación de Busca y Salvamento Marítimo de Lisboa para saber «cuál había sido la suerte del buque y del cargamento que hasta entonces disponía mediata y subrepticiamente.

Tan solo un día después de esto, el 20 de diciembre, los agentes registran el domicilio del patrón en Vigo obteniendo, en múltiples teléfonos y tarjetas SIM, 14 documentos relacionados con el «Simione» como un folio relacionado con la importación de un contenedor desde Ecuador.

Todos estos son los hechos que aporta la Fiscalía para sustentar su escrito de acusación y acercar a juicio el cargamento del Simione, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.