La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA

La inversión prevista es de 460.000 euros y la concesión es por veinte años

Estado actual del inmueble en el que se ubicará el restaurante. / Alba Villar

Carlos Ponce

El antiguo recinto de la ETEA dispondrá de un establecimiento hostelero con unas vistas privilegiadas a la playa de la Punta y a la ría para dar servicio a los ciudadanos y a los investigadores del futuro campus tecnológico y científico. La Xunta ya anunció la transformación del antiguo edificio de la panadería en una cafetería en 2022 y ahora la Consellería de Vivenda e Planificación licita el proyecto para encontrar a una empresa que se encargue de ello.

La transformación del inmueble, actualmente en desuso, necesitará de una inversión de 460.000 euros que deberá asumir el adjudicatario de la concesión de obra. La ejecución de los trabajos y la puesta en servicio tendrán que producirse al finalizar el primer año. El canon anual es de mil euros.

El contrato especifica que la concesión permitirá la explotación de este local hostelero por un período de veinte años con un potencial negocio que la Xunta estima en torno a los diez millones. La futura cafetería será un espacio que pueda ser utilizado durante todo el año para disfrutar de sus «vistas privilegiadas» a la ensenada de Teis, así como del valor patrimonial, tanto paisajístico como arquitectónico, de todo su entorno. En el exterior se habilitarán tres espacios diferentes. Una terraza cubierta con un pérgola de estructura metálica lacada en negro y paños de vidrio laminado que se integrará en la composición de la fachada, estará vinculada al acceso lateral de la cafetería y se podrá utilizar durante todo el año.

