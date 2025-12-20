La Xunta licita la construcción de otras 43 viviendas en Navia por 8,5 millones

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha anunciado que el próximo lunes se publicará la licitación de la obra para la construcción de 43 nuevas viviendas en el barrio vigués de Navia, concretamente en la parcela M-IVA-16. Con esta nueva licitación, la Xunta da un paso más en la activación de todas las promociones de viviendas en ejecución dentro del Polígono 1 de este importante desarrollo urbanístico de la ciudad.

La licitación para la construcción de estas nuevas viviendas, que cuentan con un presupuesto de 8.525.882 euros, estará abierta para recibir ofertas hasta el 12 de febrero de 2026. La parcela en cuestión, con una superficie de 1.407 m², permitirá la edificación de un inmueble de cuatro plantas, que incluirá un bajo, tres plantas superiores y un bajo cubierto. Esta promoción se enmarca dentro del ambicioso proyecto de la Xunta para transformar el área de Navia, uno de los principales polos de expansión de la ciudad.

María M. Allegue también avanzó que el próximo lunes se adjudicarán definitivamente las parcelas del Polígono 1 de Navia que fueron licitadas en febrero pasado. Estas parcelas, que se ofrecen tanto a cooperativas como a promotores privados, permitirán la construcción de 153 viviendas protegidas, distribuidas en un total de 82 parcelas organizadas en 9 lotes. Este paso supone una importante parte del plan de desarrollo urbano de Navia, que está llamado a convertirse en un referente en materia de vivienda pública en la ciudad.

5.300 viviendas en Vigo

El Gobierno gallego continúa avanzando en el desarrollo del Polígono 1 de Navia, donde ya están en marcha distintas fases de construcción que incluyen un total de 920 viviendas. Con la licitación de esta nueva obra, el Polígono 1 alcanzaría la ejecución de 352 viviendas, que se encuentran en proceso de construcción o ya con la obra adjudicada. Por otro lado, en el Polígono 2, actualmente se encuentran en fase de redacción los proyectos para las viviendas restantes, entre las que se incluyen los 80 alojamientos compartidos y temporales dirigidos a menores de 36 años.

La Xunta de Galicia tiene en marcha un ambicioso plan para la construcción de un total de 5.300 viviendas en la ciudad de Vigo. Además de los 1.600 hogares públicos previstos en Navia, se suman otras iniciativas en diferentes zonas de la ciudad. En el ámbito del Ofimático, se construirán unas 2.300 viviendas, mientras que en la zona de Ramón Nieto se proyectan cerca de 1.400 más.

Este esfuerzo forma parte de la Estratexia de Vivenda Pública e Protexida, cuyo objetivo es duplicar el parque de vivienda pública en Galicia durante esta legislatura, alcanzando un total de 8.000 viviendas. Además, se desarrollarán suelos para 20.000 viviendas protegidas y 5.000 viviendas libres. A día de hoy, ya se han puesto en marcha más de 3.000 viviendas, y se espera impulsar 1.000 más en 2026.