Patrimonio tumba una residencia de mayores en el antiguo asilo de las Siervas de Jesús en Vigo

El antiguo asilo de las Siervas de Jesús, en la esquina de las calles Urzáiz y Cuba, lleva años sin uso alguno. Esta congregación católica, que cuenta con varias sedes en España, decidió abandonar Vigo. Una salida además que derivó en una fuerte degradación del edificio hasta el punto que el Concello abrió un expediente de conservación por la existencia de «un peligro inminente por desprendimiento de elementos del edificio», el cual goza de protección ambiental, aunque no lo parece: presenta suciedad y tiene grietas en la fachada, elementos inestables o zonas estructurales comprometidas.

El Ayuntamiento le ordenó la revisión de las medidas urgentes de seguridad que fueron adoptadas hace años, desmontar los falsos techos interiores con riesgo de desprendimiento o apuntalar elementos estructurales si es necesario.

El edificio cambió de titularidad el pasado mes de mayo tras ser comprado por la entidad mercantil Desarrollo Digital Galicia S. L., dedicada a la distribución de productos de droguería, perfumería, belleza e higiene personal. La actual propietaria ya ha estado en contacto con el Concello de Vigo para ejecutar las medidas de conservación más urgentes y, adicionalmente, presentaron una solicitud para limpiar el edificio, la fachada y la finca, que ya ha sido concedida.

Pero durante todo este proceso, las Siervas de Jesús intentaron hacer una residencia para personas mayores en un anexo al edificio original ubicado en la parte trasera entre las calles Cuba y Brasil tal y como informan fuentes municipales. El departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia, sin embargo, tumbó la iniciativa.

El motivo, según se alegó, es que el proyecto afectaba a la imagen de la fachada de la iglesia, que está fuertemente impactada con el edificio colindante. Es imposible desligar el edificio del asilo de la iglesia, pues están prácticamente pegados. Pero, obviamente, tras el cierre del inmueble donde vivían varias hermanas pertenecientes a la congregación de las Siervas de Jesús, esa capilla también se quedó sin uso alguno y no volvió a retomar la actividad religiosa. Tras la venta del inmueble, no parece que los nuevos propietarios vayan a recuperar dicho proyecto. De momento, se desconocen sus planes para el antiguo asilo.

La sede de las Siervas de Jesús en la calle Urzáiz fue inaugurada en 1921 y es obra de Franco Montes. Previamente, la congregación estuvo en un piso de la calle Cruz Verde y después en la del Circo, hoy Eduardo Iglesias. Al construirse la rasante de Urzáiz, la iglesia quedó en un alto, por lo que se accede a ella a través de una rampa y escaleras. La propiedad tiene también acceso por la calle Brasil. Pegada estaba la casa de la señora Aurora, que vendía mantelerías de Lagartera.

Paradójicamente, en la medianera contigua al antiguo asilo de las Siervas de Jesús el francés Louis Lambert diseñó un original mural en el marco del programa municipal Vigo, cidade de cor, el programa que desde hace años convierte a la urbe olívica en un auténtico museo al aire libre. La composición retrata a artistas, deportistas, animales e incluso un astronauta.

Lo que más llama la atención de la gente que pasa alrededor del inmueble es precisamente ese mural. Desde fuera se observa la decadencia de la construcción que albergaba el asilo, e incluso hay colgado de una ventana un cartel reclamando que se ejecuten las medidas urgentes reclamadas por el Concello de Vigo para evitar posibles desprendimientos en la estructura. Hay que tener en cuenta además que se encuentra en el corazón de Urzáiz, por donde a diario pasan miles de personas en su camino al barrio de O Calvario o, en dirección contraria, al centro de la ciudad.