La noria de la Navidad de Vigo modifica su horario para cumplir la normativa de ruidos

La Navidad en Vigo modifica uno de sus símbolos para «mejorar su funcionamiento». Cuando se cumplen cinco semanas desde el encendido de las luces el Concello ha informado de un importante cambio en el funcionamiento de la noria gigante que de la Alameda, ya que adelantará su cierre hasta las 22 horas para poder cumplir la normativa de ruidos.

Así lo ha anunciado el gobierno local este sábado en un comunicado de prensa en el que apunta a los informes técnicos realizados por la empresa SONEN. En ellos «no se aprecia incumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) durante el horario de funcionamiento hasta las 22 horas, pero sí a partir de ese horario», explican. Esta «medida correctora en materia de ruido» se aplicará de lunes a domingo, sin distinción de festivos o laborables.

Esta medida supondrá reducir en 30 minutos la actividad de esta atracción en las jornadas laborables, 90 minutos los domingos y festivos y hasta 150 minutos los viernes, sábados y vísperas de festivos. En estas fechas la noria de la calle Colón extendía su actividad durante más de 12 horas de forma ininterrumpida hasta las 00.30 horas. En cualquier caso, el Concello asegura que el titular de la autorización mantiene el derecho de adoptar «medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los OCA conforme al pliego de cláusulas», respetando así el descanso vecinal y la convivencia.

La noria de la Navidad de Vigo presume de una altura de 54 metros, pesa más de 100 toneladas, tiene 48 cestas y una capacidad de casi 200 personas. Cada año se convierte en uno de los mejores miradores para deleitarse con las luces de la Navidad de Vigo. Se sitúa en el mismo sitio de siempre, en la calle Areal, junto al Cíes Market .

Precios de la noria de la Navidad de Vigo

Este año subirse a la noria de la Navidad de Vigo es más caro que el anterior. La tarifa ordinaria se ha fijado en 6 euros (1 euro de descuento con Pass Vigo). Habrá también precios especiales para mayores de 65 años, familias numerosas y personas con 33% o más de discapacidad.

El horario de apertura de la noria y del resto de atracciones infantiles que hay junto a ella en Areal esta Navidad es:

Laborables: de 17:00 a 22:30 horas (hasta las 23.00 desde el 21 de diciembre)

Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas

Domingos y festivos: de 11:00 a 23:30 horas

24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas

5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas

Junto a la noria hay otras atracciones infantiles como un tren de Papá Noel, un carrusel clásico o una mini noria infantil. Su precio ordinario es de 4 euros.