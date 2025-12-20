La IA triunfa en el concurso de cortometrajes 'Vigo en 90 segundos'

Vigo volvió a ponerse «en movimiento» con la 3ª edición del concurso online de microcortometrajes Vigo en 90 segundos, un certamen que reunió a un total de medio centenar de concursantes y cuya entrega de premios se celebró esta mañana en el museo MARCO. Una pieza del berciano Luis Ángel Mendaña fue la ganadora en la categoría de mejor cortometraje. Se trata de una creación hecha a través de elementos de inteligencia artificial en la que, a través de una vista aérea, el creador simula una maqueta de la ciudad en movimiento, un enfoque original que convenció al jurado. Este premio tenía una dotación de 500 euros.

El galardón al mejor microcorto original fue a parar el vigués Brais Romero Martín y su pieza O que hai fora. Las dos escuelas audiovisuales de Vigo también recibieron distintos premios. Los alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido, concretamente, consiguieron ser los más votados por el público a través de Instagram gracias a su microcorto Pendiente del tiempo.

En la entrega de premios estuvo el alcalde de Vigo, AbelCaballero, y las concejalas Yolanda Aguiar, y María Lago, que se encargaron de entregar los distintos galardones a los ganadores.

La temática de este año, Vigo, ciudad en movimiento, abarcó desde la actividad del Puerto hasta la vida en los mercados, la música, las rampas mecánicas, el fútbol o la cultura. Las dos anteriores ediciones giraron en torno a la Reconquista y la Navidad de Vigo. Aunque la mayoría de los participantes eran de la ciudad, lo cierto es que podía presentarse quien quisiera, prueba de ello es que el ganador de este año es de Ponferrada. Al estar organizado por la Vigo Film Office, que promociona la ciudad como escenario de rodaje, el único requisito era que las piezas estuviesen rodadas en las calles olívicas.