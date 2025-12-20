Las décimas Navidades de Dinoseto
La escultura vegetal más famosa de Vigo ha cumplido una década este 2025
Irrumpió por error en el centro urbano un 19 de mayo de 2025 y en pleno traslado para subsanar la confusión se desató el furor en las redes sociales. Estas cambiaron su destino: su nuevo hogar sería la Porta do Sol, donde se convirtió en el vecino más fotografiado (bajo la atenta mirada de El Sireno).
Las obras de peatonalización del kilómetro cero de Vigo forzaron su traslado a la Plaza de Compostela, hasta que a finales de 2024 su deterioro obligó su último viaje al vivero municipal de O Castro. Allí continúa desde entonces, confirman fuentes municipales, y sin fecha de retorno.
