El Chuvi se prepara para impartir Medicina: catorce médicos más acreditados como profesores universitarios y son ya 35

Uno de los argumentos que esgrimían en la Facultad de Medicina para rechazar la descentralización del grado es la supuesta falta de médicos acreditados en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y de A Coruña (Chuac) para poder ser profesores universitarios. No es que no haya facultativos con los méritos necesarios para serlo; es que ante las casi nulas posibilidades de realizar carrera académica, los galenos vigueses renunciaban a los engorrosos trámites para obtener la autorización. Desde que se ha entreabierto la puerta a esta posibilidad, han conseguido la acreditación catorce médicos vigueses más. Ya son 35 y se muestran preparados para asumir la docencia clínica del segundo ciclo.

Cuando el acuerdo de 2015 para el reparto de la docencia de Medicina saltó por los aires, a finales de la pasada primavera, y se retomaron las aspiraciones de una facultad propia en Vigo o un mejor acuerdo de descentralización, en los hospitales vigueses había 21 médicos que cumplían con todos los requisitos para optar a alguna plaza de profesor permanente laboral, que son los que pueden impartir teoría y no solo colaborar con las prácticas. En la década de vigencia del antiguo acuerdo, la USC solo convocó una para médicos del Chuvi, en 2024. Es una plaza vinculada al Sergas que ocupa la jefa de Servicio de Pediatría y coordinadora de la docencia clínica en Vigo, la doctora Ana Concheiro.

Así que, en la práctica, los médicos de Vigo solo podían participar en la docencia de las prácticas con una figura que se conoce como profesor asociado sanitario (PAS) y para la que no es necesaria la acreditación docente. La USC otorgó 32 de estas plazas a Vigo. También hay otros dos profesores asociados, un vínculo más estable que el anterior, aunque es necesario renovarlo cada año.

A esto se suma que para dar teoría tenían que desplazarse hasta Santiago de Compostela, una actividad que debían compaginar con la asistencia, un obstáculo más frente a los médicos del Clínico.

Poca perspectiva de carrera académica

Ante estas circunstancias, la motivación para acreditarse era más bien baja. Pero la situación cambió con la negociación para descentralizar todo el segundo ciclo o, de no lograrse, crear una facultad propia en Vigo. Y los facultativos han empezado a moverse. En poco más de medio año han logrado esta acreditación 14 profesionales más y ya son 35.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del año 2000 introdujo el requisito de que los docentes permanentes debían estar autorizados por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug). «Hay doctores PhD que tienen currículum, pero que no han enviado los papeles al no tener clara la perspectiva docente. Hay servicios con 14 doctores en Medicina donde solo 4 han solicitado la acreditación», explican diversas fuentes. Con la aprobación de la descentralización, esperan que muchos otros den el paso.