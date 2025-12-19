La Xunta impulsará en enero una mesa para fomentar el comercio local

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén compareció hoy en la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego donde avanzó la creación en enero de una Mesa autonómica del comercio local, con el motivo de valorar la ejecución del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y de presentar nuevas propuestas, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de potenciar las mesas locales de comercio que dependen de los ayuntamientos.

El objetivo pasa por mejorar la competitividad del comercio, la mejora de su dinamización y la cooperación interinstitucional para favorecer el sector.

Este Plan viene dotado con 320 millones de euros.

Marca «Comercio Gallego»

Bajo la nueva marca Comercio Gallego como garantía de calidad, el director general aseguró la consolidación de ayudas para el ejercicio próximo, con convocatorias como los cerca de 4 millones para fomentar la digitalización, la innovación, la modernización y la sostenibilidad del sector comercial y artesanal; los bonos Activa Comercio o las aportaciones a favor de la creación de una red de Mercados Excelentes, con la previsión de conseguir en 2026 la decena de este tipo de instalaciones en una lista que actualmente ocupan Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume y Carballo.

Mirando precisamente las plazas de abastos, resaltó que se está trabajando, con reuniones con el sector este mismo mes, en la elaboración de una ordenanza tipo para ayuntamientos que mejore la regulación y control de la venta ambulante y de estas plazas. Una iniciativa que «ya despertó el interés de otras comunidades y del Estado».