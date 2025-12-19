Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

La Xunta impulsará en enero una mesa para fomentar el comercio local

Celebración de la Comisión de Comercio, hoy en el Parlamento.

Celebración de la Comisión de Comercio, hoy en el Parlamento. / FdV

R.V.

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén compareció hoy en la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego donde avanzó la creación en enero de una Mesa autonómica del comercio local, con el motivo de valorar la ejecución del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y de presentar nuevas propuestas, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de potenciar las mesas locales de comercio que dependen de los ayuntamientos.

El objetivo pasa por mejorar la competitividad del comercio, la mejora de su dinamización y la cooperación interinstitucional para favorecer el sector.

Este Plan viene dotado con 320 millones de euros.

Marca «Comercio Gallego»

Bajo la nueva marca Comercio Gallego como garantía de calidad, el director general aseguró la consolidación de ayudas para el ejercicio próximo, con convocatorias como los cerca de 4 millones para fomentar la digitalización, la innovación, la modernización y la sostenibilidad del sector comercial y artesanal; los bonos Activa Comercio o las aportaciones a favor de la creación de una red de Mercados Excelentes, con la previsión de conseguir en 2026 la decena de este tipo de instalaciones en una lista que actualmente ocupan Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume y Carballo.

Mirando precisamente las plazas de abastos, resaltó que se está trabajando, con reuniones con el sector este mismo mes, en la elaboración de una ordenanza tipo para ayuntamientos que mejore la regulación y control de la venta ambulante y de estas plazas. Una iniciativa que «ya despertó el interés de otras comunidades y del Estado».

TEMAS

  1. Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
  2. La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
  3. Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
  4. Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
  5. Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
  6. Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
  7. Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
  8. La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia

Vigo esquiva la «moda» de nombres propios para las estaciones de transporte... porque ya los tiene

Vigo esquiva la «moda» de nombres propios para las estaciones de transporte... porque ya los tiene

Medicina Interna alcanza un pico de 250 ingresados debido a la gripe

Medicina Interna alcanza un pico de 250 ingresados debido a la gripe

Vigo se queda sin pistas de atletismo para competir: las instalaciones de Balaídos pierden su homologación

Vigo se queda sin pistas de atletismo para competir: las instalaciones de Balaídos pierden su homologación

La UVigo seguirá trabajando en la petición de su facultad de Medicina aunque apruebe la descentralización

La UVigo seguirá trabajando en la petición de su facultad de Medicina aunque apruebe la descentralización

El Sergas homenajea a los 200 profesionales del área de Vigo que se jubilan este año

El Sergas homenajea a los 200 profesionales del área de Vigo que se jubilan este año

El Concello de Vigo reserva casi 7 millones en el presupuesto de 2026 para ampliar Balaídos de cara al Mundial

El Concello de Vigo reserva casi 7 millones en el presupuesto de 2026 para ampliar Balaídos de cara al Mundial

La Xunta impulsará en enero una mesa para fomentar el comercio local

La Xunta impulsará en enero una mesa para fomentar el comercio local

El BNG de Vigo pide asegurar los adornos navideños ante «reiteradas» caídas

El BNG de Vigo pide asegurar los adornos navideños ante «reiteradas» caídas
Tracking Pixel Contents