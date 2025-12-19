El Concello de Vigo reserva casi 7 millones en el presupuesto de 2026 para ampliar Balaídos de cara al Mundial

A la espera de que la RFEF y la FIFA decidan cómo cubrir la vacante de Málaga entre las sedes del Mundial 2030 en España, Vigo continúa haciendo los deberes para llegar a tiempo a la cita. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este viernes la aprobación del Plan Anual de Contratación del Concello durante el 2026. En él estiman una inversión de 236,5 millones de euros entre los que sobresalen 177,6 millones para obras, entre los que se encuentra la próxima inversión para que el estadio de Balaídos acoja dicho evento.

El gobierno local reserva 6,8 millones de euros para la nueva grada de Tribuna que permitirá ampliar el aforo hasta las 43.000 personas, cumpliendo así todos los requisitos exigidos para la cita que se celebrará con Portugal y Marruecos. Esta inversión inicial se suma a la petición a Augas de Galicia para trasladar los colectores de aguas de la explanada anexa o las obras de la grada de Gol que finalizarán en unos doce meses. «Ya no tiene la Federación Española ningún argumento para no nombrar Vigo ciudad del mundial», añadía el regidor antes de enumerar el resto de obras programadas.

Otras obras programadas

La nueva fase de las rampas de Gran Vía (1,8 millones) que todavía está pendiente de la aprobación de la Xunta se computa unto al acceso a la Finca Matías. En el plan de inversiones, que incluirá 45,7 millones para servicios y 10,1 para suministros, se consignan 4,43 millones para la intervención artística en el barrio de O Rocío, más de 5 millones para las humanizaciones de Doutor Carracido y el final de Rosalía de Castro.

En materia de cultura sobresale la exposición temporal «Julio Verne 200» (2 millones) y en zonas verdes otros 976.000 euros para la de Rivera Atienza. Completan el listado los 1,8 millones para modernizar el mercado de Teis o los 800.000 euros para iniciar el plan de asfaltados.

Toda la información relativa a estas actuaciones y los detalles de cada proyecto se irán publicando de forma progresiva en el Portal de Contratación del Estado, tal y como marca la normativa. «Esto es Vigo», se congratuló el alcalde para finalizar su valoración.